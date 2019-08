Vrei succes pe toata linia? Sase obiceiuri care te transforma intr-un angajat performant

Stiri pe aceeasi tema

- Aurel Pachiu, salariat al Serviciului Urbanism din cadrul Primariei Targu-Carbunești, a suferit vineri un accident de munca. Practic, salariatul desfașura lucrari edilitar-gospodarești pe Str. Trandafirilor, fiind acroșat de un autoturism direct de pe partea carosabila, victima fiind ranita…

- Leoni a angajat un expert extern pentru a monitoriza restructurarea producatorului german de cabluri auto, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit Agerpres.Si revista germana WirtschaftsWoche anunta ca reprezentantii creditorilor Leoni s-au intalnit…

- • Un angajat de la Ministerul Transporturilor si-a gasit sfarsitul la Pascani • Barbatul a fost gasit mort pe terasa unui hotel, dupa ce ar fi cazut in gol de la etajul trei • Anchetatorii au luat in calcul doua variante, accident sau sinucidere, insa cercetarile continua pentru stabilirea intregii…

- La data de 28 iunie, in jurul orei 22.45, in municipiul Sibiu, strada Ștefan cel Mare, șoferul unei autoutilitare, autobasculanta, nu a pastrat distanta de siguranța și, ca urmare, a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar in fața sa de catre o femeie in varsta de 44 de ani, CJ. Read…

- BANI… Veste buna pentru elevii si prescolarii din mediul rural. Din toamna, acestia vor beneficia de grupuri sanitare noi, conforme si cu toate utilitatile necesare. Guvernul Romaniei a alocat deja fondurile pentru realizarea lor, iar judetul Vaslui este principalul beneficiar al proiectului. 137 de…

- Andreea Esca nu s-a opus niciodata dorinței fiicei sale, Alexia, de a lucra, din contra, a susținut-o sa munceasca și sa caștige propriii bani. Vara aceasta, a angajat-o chiar ea, pentru ca, intamplator, avea disponibil un job potrivit ei. Alexia Eram, studenta la Londra, a incheiat cu bine primul an…