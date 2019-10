Inspectoratul de Poliție Județean Timiș contiuna activitatea de recrutare și selecție a candidatilor pentru concursurile de admitere in institutiile de invatamant postliceale ale M.A.I.: Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca și Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” din Campina, sesiunea ianuarie 2020. Inscrierea candidaților cu domiciliul/reședința in municipiul Timișoara/jud. Timiș, inscris(a) in […] Articolul Vrei sa te faci polițist? Afla cum te poți inscrie la Școlile de Agenți de Poliție a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .