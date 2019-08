Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul de informare va incepe alaturi de calatorii din trenul nr. 1681 care pleaca la Constanta din Gara de Nord la ora 9:30. Reprezentantii ASF vor interactiona cu pasagerii, vor acorda asistenta de specialitate, vor raspunde la intrebarile lor si vor distribui materiale educationale. Actiunea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritatile au decretat situatie de alerta, incepand de luni, pentru o perioada nedeterminata, ca urmare a grevei transportatorilor de materiale periculoase…

- „Un spațiu in care s-a și ras mult și se va mai rade, dar s-a vorbit și serios și se va mai vorbi“ – așa iși caracterizeaza Simona Tache site-ul pe care scrie despre… despre ce are ea chef. O vizita pe „Jurnalul roz de cazarma“ consemnat pe simonatache.ro are, de cele mai multe ori, efect ilariant.…

- Premierul grec Alexis Tsipras le-a cerut vineri seara concetatenilor sai sa vina la vot in cadrul unui miting de la Atena, cu doua zile inainte de alegerile legislative pe care, potrivit sondajelor, are sanse mari sa le piarda, relateaza AFP preluat de Agerpres. "Nimeni nu trebuie sa lipseasca…

- Au fost ajutate cu alimente de prima necesitate si cu produse de curatenie si de igiena 132 de familii din Corod. De asemenea, preotii si eparhiile Tecuci si Covurlui au mobilizat zeci de oameni impreuna cu care au ajutat de scoaterea gospodariilor din namol.

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a respins categoric varianta amanarii congresului social-democratilor programat pentru 29 iunie, subliniind ca o decizie in acest sens a fost luata deja intr-o sedinta a Comitetului Executiv...

- Vedem acum pentru prima data cum europenii nu prea mai vor sa-si cumpere limuzine cu preturi reale de peste 100.000 euro. Marii perdanti din acest segment sunt germanii care conduceau serios in ultimelele decenii, respectiv Mercedes Clasa S continua sa fie pe prima pozitie…