Vrei să știi cum să organizezi un eveniment? Te așteptăm la Atelierele de Idei Unica Organizarea unui eveniment nu este deloc o munca ușoara, de aceea trebuie sa planifici totul cu atenție. Iși venim in ajutor cu o noua ediție a Atelierelor de Idei Unica, dedicata ocaziilor speciale. Fii alaturi de noi pe 25 iulie, in ParkLake. Cheia succesului atunci cand organizezi un eveniment o reprezinta atenția la detalii. Cand vrei sa iți iasa totul perfect, trebuie sa te asiguri ca nu iți scapa nimic. La Atelierele de Idei Unica, invitații noștri te vor invața cum sa iți creezi o strategie fara cusur. Te așteptam joi, 25 iulie, in incinta centrului comercial ParkLake, de la ora 19. Cine… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

