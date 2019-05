Vrei sa stii ce mananci? Afla de unde provin fructele si legumele din Lidl

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 2 mai 2019, in jurul orei 12:00, in Piața Centrala din municipiu erau zeci de botoșaneni. De aceasta data, branzeturile și carnea nu se mai numarau printre preparatele cautate.

- In aceasta perioada, in care cererea este in creștere, unii dintre comercianți incearca șa iși inșele clienții, substituind produsele romanești cu cele provenite din import. Pentru ca au mai ramas cateva zile pana la Paște, iar pregatirile pentru masa festiva sunt in toi, numarul clienților din piețe…

- Incepand cu data de 11.04.2019, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a demarat o serie de controale la nivel national pentru depistarea reziduurilor de pesticide din legumele si fructele provenite atat din comertul intracomunitar, cat si din import. Actiunea este…

- ANAF demareaza acțiunea „Demetra”, operațiune care presupune controale ample la nivel național, in cadrul careia se va verifica pana la cel mai mic detaliu ... The post ANAF incepe actiunea „Demetra”: Legumele si fructele la control, in toata țara appeared first on Ziarul Unirea .

- Legumele si fructele romanesti produse de catre persoane fizice sunt, in totalitate, obtinute prin metode traditionale, sunt crescute pe sol si fertilizate in principal organic, au concluzionat inspectorii din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) si Directiile Agricole Judetene (DAJ),…

- Substituente ale fructelor proaspete sunt cele uscate. Bogate in vitamine, fibre, potasiu si alti nutrienti esentiali, ele isi pastreaza proprietatile benefice, scrie realitatea.net. Trebuie insa sa fii atent cand le cumperi, intrucat unele pot avea zahar adaugat.

- Aproximativ 70% dintre fructele și legumele comercializate au reziduuri de pesticide pe ele chiar și dupa ce sunt spalate, potrivit unui nou studiu, transmite Daily Mail. Capșunile, spanacul și varza kale sunt...