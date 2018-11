Stiri pe aceeasi tema

- Statul incepe sa creasca salariile nu doar bugetarilor, ci și in companiile cu probleme. Poștașii vor primi o majorare de 15% incepand cu luna noiembrie, in vreme ce angajații de la Metrorex cer creșteri de 42% și amenința cu greva generala daca nu li se cresc lefurile. Dupa majorari continue de salarii…

- "Aceasta crestere salariala are doua obiective: primul vizeaza fidelizarea angajatilor care lucreaza in zona operativa, iar al doilea crearea de conditii atractive pentru cetatenii care isi doresc sa se angajeze aici. Este o realitate faptul ca Posta Romana are un deficit de personal, iar concursurile…

- Posta Romana a inceput dotarea subunitatilor sale cu terminale POS. In prezent, 50 de subunitati postale din toata tara ofera clientilor posibilitatea sa efectueze plati cu cardul bancar. Alte 950 de oficii vor oferi aceasta facilitate, pana la finalul anului. Plata cu cardul se va efectua pentru o…

- Poșta Romana a inceput saptamana cu gandul la sarbatoare: aniverseaza 140 de ani. Așa ca sarbatorește și cu un proiect inutil. In 140 de ani, cateva decenii Poșta Romana sigur a fost utila. Mai nou, e doar o instituție care nu mai are nimic major de oferit, in afara de rețea. In acest context, Poșta…

- Poșta Romana introduce posibilitatea plații prin card bancar, urmand sa asigure acest serviciu in 1.000 de oficii pana la sfarșitul acestui an. “Contractul a fost semnat cu UniCredit Bank. Intr-o prima faza, POS-urile vor fi montate in 450-500 de oficii din orașele mari, municipii și capitale de…

- Posta Romana lanseaza un nou serviciu, cu ocazia Zilei Mondiale a Postei. MyLetter ofera clientilor posibilitatea de a-si personaliza, cu propriile imagini, plicuri de corespondenta si de a le achizitiona online, direct de pe site-ul companiei. Plata...

- Ministerul Finanțelor Publice a lansat la 1 august 2018 cea de-a doua emisiune de titluri de stat din cadrul Programului Tezaur – ediția CENTENAR, destinata exclusiv populației. Titlurile de stat cu o valoare nominala de 1 leu, au scadența la 3 ani, o dobanda de 4,5%, iar veniturile aferente sunt neimpozabile.…