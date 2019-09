Vrei sa pui muschi pe tine? Iata 5 sfaturi de la specialistii Bodyshape! Vrei sa pui muschi pe tine? Iata 5 sfaturi de la specialistii Bodyshape! Ce trebuie sa facem, in afara de miscare, pentru a creste masa musculara? Ce trebuie sa mancam? Cum si cat? Specialistii de la Bodyshape, centrul de transformare corporala din Bucuresti unde au slabit mii de romani, explica in ce mod influenteaza sportul si alimentatia formarea muschilor si ofera recomandari practice pentru dezvoltarea masei musculare. “Muschii ne ajuta organismul sa consume nutrientii ingestati si sa avem un control mult mai bun al nivelului de insulina din sange. Pe masura ce inaintam in varsta, nivelul… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

