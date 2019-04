Vrei sa pornesti o afacere dar ai retineri? Iata 5 povesti de business care sa te motiveze

Stiri pe aceeasi tema

- 86% dintre consumatori citesc review-urile de pe paginile de socializare ale companiilor si actioneaza in functie de acestea. Cifrele sunt si mai mari in cazul industriilor care ruleaza un numar mare de clienti, asa cum sunt companiile din domeniul hotelier, clinicile medicale sau orice alt furnizor…

- Crearea unei afaceri nu este un lucru usor si clar nu este pentru oricine. Antreprenoriatul este potrivit pentru cei capabili sa isi asume riscul de a pierde de mai multe ori pana reusesc sa isi atinga obiectivul.

- Majoritatea dintre noi ne-am gandit cel putin o data in aceasta viata la trecerea din postura de angajat in cea de antreprenor. Insa, de cele mai multe ori, aversiunea fata de asumarea riscurilor, teama de esec, pe care ajungem sa il vedem ca pe un...

- Traim o perioada in care cam toti vrem sa punem pe picioare propria noastra afacere. Tu te-ai gandit la asta? Eu cu siguranta, da. Treaba sta cam asa: Lumea afacerilor este deja suprasaturata pe anumite domenii si nu am dori sa investim intr-un business care nu va merge din cauza competitiei…

- Ciocolata de calitate comercializata sub brandul international Leonidas este mai mult decat o afacere. Este o arta. Un antreprenor a pus Craiova pe harta lumii in randul zonelor in care se consuma ciocolata din gama premium. Nu a fost deloc ...

- Sa pornesti o afacere in industria de moda poate parea facil si fermecator, insa de multe ori acest lucru presupune sarcini total necreative si tehnice. Scoate-ti din cap ideea ca vei sta doar intr-un atelier de creatie si vei face schite si...

- In mentalitatea inca inregimentata, a face biznis presupune exercitarea unei afaceri, in sens dubios, care ofera perspectiva unei imbogațiri ușoare. Normal! Daca eludezi dreptul statului de a percepe taxe, acesta oricum te taxeaza. Oferindu-ți… ? Chiar daca sistemul a ramas deficitar, romanul nostru…

- A patra revolutie industriala are in centru inteligenta artificiala si robotica umanoida. Romania inca sufera la capitolul automatizare, roboti industriali, insa initiativa privata vrea sa tina pasul cu vremurile. Alexandru Stancu - antreprenor: „Orice robot apare preia o munca ori grea, foarte grea,…