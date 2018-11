Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, 1 noiembrie, intra in vigoare noile politici de bagaje, destul de controversate, a doua mari companii aeriene, Ryanair și Wizz Air. Mai exact, cei doi operatori low-cost iși pun pasagerii sa plateasca și bagajele de mana, care pana acum intrau in prețul biletelor.

- Pasagerii companiei aeriene low-cost Ryanair nu vor mai putea transporta in avion gratis un bagaj de mana de cel mult 10 kilograme, conform noilor reguli introduse joi de conducerea companiei. Potrivit noilor reguli, pasagerii Ryanair care doresc sa ia in avion cu ei orice bagaj mai mare decat…

- Pasagerii companiei aeriene low-cost Ryanair nu vor mai putea transporta in avion gratis un bagaj de mana de cel mult 10 kilograme, conform noilor reguli introduse joi de conducerea companiei, transmite dpa, informeaza Agerpres.Potrivit noilor reguli, pasagerii Ryanair care doresc sa ia in…

- Ca masura de ordin prudential in materie de creditare, BNR a modificat Regulamentul 17/2012 in sensul instituirii de la 1 ianuarie 2019 a unui prag de indatorare calculat in raport cu venitul net de 40% la creditele in lei si 20% la cele acordate in valuta, plus alte cinci procente in cazul in care…

- Potrivit unor surse, incidentul a avut loc in jurul orei 14.20, cand avionul companiei aeriene Wizz Air urma sa plece de la Timisoara spre Roma. In timpul controlului, o femeie care ar fi trebuit sa urce in avion si-a pus bijuteriile in tavita care urma sa treaca prin dispozitivele de securitate.…

- Compania aeriana Ryanair va introduce, incepand cu luna octombrie, patru zboruri suplimentare București-Timișoara și retur, iar compania aeriana Tarom ... The post Zboruri suplimentare catre București de la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Compania aeriana Ryanair schimba, din nou, politica de bagaje. Incepand din luna noiembrie... The post Este bine de stiut de catre cei care calatoresc cu avionul. Ryanair schimba, din nou, politica de bagaje appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Mediului a publicat proiectul programului Rabla Plus 2019, iar acesta include o schimbare importanta cu privire la modelele care pot fi achiziționate. Pana in prezent, in cazul hibrizilor, regula era ca aceștia trebuie sa emita cel mult 50 grame CO2/km pentru a fi eligibili, valoare calculata…