Vrei sa muncesti in afara tarii? Vezi care sunt cele mai bune orase pentru expati

- Salariile mai mari, traiul mai bun și posibilitațile de avansare sunt principalele motive pentru care romanii iși cauta de lucru in strainatate. Peste 30 de mii de cereri ajung lunar la una dintre cele mai mari platforme online de recrutare.

- 24 ianuarie 2019, s-au implinit 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru loan Cuza – Mica Unire, cum a ramas evenimentul din 1859 consemnat in istorie. Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru loan Cuza – context. Mica Unire de la 1859 a fost primul pas…

- Chiar daca afara sunt temperaturi sub zero grade, Igor Dodon a plonjat de trei ori în apa rece ca gheața, dupa care și-a facut semnul crucii. Șeful statului spune ca aceasta practica îl calește, iar senzația de dupa scaldat este una deosebita. ”Așa cum obișnuiesc…

- Liderul PAS, Maia Sandu, va alege sa candideze în afara tarii, pe circumscripția Europa Occidentala, la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Potrivit unor surse din interiorul formatiunii, decizia se explica prin faptul ca Maia Sandu nu este sigura ca va câștiga…

- Salariatul detașat într-o alta țara ar trebui sa beneficieze de legislația statului care îi este mai favorabila, arata avocatul Adrian Cuculis. În caz de conflict de munca, unde se adreseaza salariatul și la ce instanța depune acțiunea?

- Libertatea de circulatie a persoanelor constituie un drept de baza in cadrul Spatiului Economic European (SEE), ceea ce permite cetatenilor din aceste tari sa lucreze in alta tara a SEE fara permis de munca. Libertatea de circulatie a lucratorilor se aplica cetatenilor noilor state membre sub rezerva…

- Aproape 3,5 milioane de CV-uri au fost depuse in acest an de candidații activi pe platforma de recrutare online eJobs.ro, cei mai mulți dintre ei cautand un job in vanzari, acesta fiind, de altfel, ...

- Horticultura primește intariri ca sa adune mizeria de prin oraș. Primaria Timișoarei recurge la masuri la care, in general, au apelat localitațile mult mai mici, fara posibilitați financiare. Nicolae Robu a anunțat ca vor trece la matura și faraș și cei 42 de asistați social din Timișoara care au drept…