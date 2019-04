Vrei sa mananci fara sa te ingrasi? Acestea sunt alimentele de la care NU FACI burta! Iata care sunt alimentele pe care sa le mananci fara sa te ingrasi. Nu faci burta de la ele! 1. Mazare dulce (35 calorii)

Sunt sarace in calorii insa bogate in fibre si proteina vegetala. 2. Grapefruit

Ajuta la stabilizarea nivelului de zahar din sange. In plus, grapefruitul este bogat in vitamina C si datorita valorii calorice scazute consumul de grapefruit ajuta la subtierea taliei. 3. Pepene (55 calorii)

Iti satisface pofta de dulce fara sa-ti dea peste cap dieta. In plus, pepenele contine aproape jumatate din doza zilnica recomandata din vitaminele A si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Masa bogata de Paște iși poate pune amprenta atat asupra siluetei, cat și a sanatații. Pentru a nu avea probleme in aceasta perioada speciala, de care ar trebui sa ne bucuram, nutriționistul Simona Dumitrescu ne ofera 10 sfaturi prețioase, care, daca ținem cont de ele, ne vor ajuta sa trecem peste sarbatorile…

- Nu mananci la fast-food, nici prajeli, dulciuri sau tot felul de ronțanele și nici macar prea mult. In principiu, parerea ta e ca mananci sanatos, nu te indopi și totuși nu reușești sa slabești sau...

- Se spune ca e bine sa mananci micul-dejun ca un rege, pranzul ca un prinț și cina ca un cerșetor. Și cu toate acestea, mulți oameni sar peste prima masa a zilei, considerata și cea mai importanta, scrie realitatea.net.

- Te-ai întrebat vreodata ce se afla în alimentele pe care le manânci? Un material video facut de un student la Medicina a scos la iveala faptul ca în legumele proaspete se gasesc zeci de acarieni, viermi, musculițe și alte

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, joi, ca va monitoriza lucrarile de modernizare a drumului national DN 28B care leaga Botosaniul de Targu Frumos (judetul Iasi), potrivit agerpres.ro.Citește și: Alimentele noastre, pline de pesticide! Semnal de alarma tras de Comisia Europeana…

- Un avion transportand alimente si medicamente, trimise de Statele Unite si destinate Venezuelei, a aterizat marti pe insula olandeza Curacao, potrivit unor corespondenti ai agentiei France Presse aflati la fata locului, potrivit Agerpres. Avionul, plecat de la Miami, a aterizat in cursul dupa-amiezii…

- Masa de pranz este foarte importanta pentru ca te gasești in momentul zilei cu cea mai mare activitate și ai nevoie de energie. Pentru cei care obișnuiesc sa sara peste micul dejun este chiar cea mai...

- Fructe si legume cu zero calorii. Iata lista completa a alimentelor care au ZERO calorii! Le poti manca linistita fara sa te ingrasi!Alimentele cu zero calorii sunt acelea care, pentru a fi digerate, asimilate si metabolizate se consuma mai multa energie (mai multe calorii) decat cele care…