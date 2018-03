Vrei sa inveti cum sa vinzi pe Amazon? Participa GRATUIT la un Webinar pe aceasta tema

Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Teofan Marturisitorul s-a nascut la praznicul Botezului Domnului (Boboteaza), din parinti cinstiti, Isaac si Teodotia. Amintim ca tatal sau a fost ruda cu imparatul Leon Isaurul (717-740) si a murit pe cand Teofan avea trei ani. La varsta de 12 ani, Teofan a fost logodit cu fiica unui senator,…

- Telekom Romania va oferi clientilor, pentru nefunctionarea serviciilor mobile din data de 5 martie, reduceri la factura, credit suplimentar la cartela si alte beneficii suplimentare anuntat compania intr-un comunicat. Abonatii Telekom vor primi o reducere echivalenta unei zile de abonament…

- Serena Williams a fost invinsa in semifinalele turneului Tie Break Tens, de la Madison Square Garden, de catre chinezoaica Shuai Zhang, cu scorul . Este prima competiție la care participa fostul lider mondial in 2018.

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj, la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Keller Williams, una dintre cele mai mare francize imobiliare la nivel mondial si originara din Texas, Statele Unite, a intrat recent pe piata locala si pentru atragerea de parteneri dintre profesionistii locali va organiza un curs, intitulat Ignite, prin care brokerii imobiliari "pot invata…

- Un minor care participa la o intrecere sportiva in zona Sureanu s-a ratacit si a solicitat ajutor la 112. A fost recuperat de un echipaj mixt format din jandami montani si salvamontisti. Originar din Lupeni, tanarul in varsta de 15 ani participa alaturi de tatal sau la o intrecere sportiva…

- Atunci cand vine vorba de gasirea adevaratei iubiri, nu crede orice auzi! Sau, cu alte cuvinte, nu orice zboara se mananca! Pentru ca, in ceea ce privește relațiile și sfaturile de dating, nu exista scurtaturi. Trebuie sa incerci chiar pe pielea ta (sau, ma rog, pe pielea voastra) ce funcționeaza și…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la la sedinta de prezentare a raportului privind activitatea DNA pe anul 2017, a anuntat, luni seara, Administratia Prezidentiala. Raportul de activitate al DNA va fi prezentat de procurorul sef Laura Codruta Kovesi, de la ora 11.00, iar evenimentul va avea loc…

- Casa de Pensii Buzau a primit recent peste 2.400 de bilete de tratament in statiunile balneoclimaterice din tara. Pensionarii interesati sunt deja asteptati de la sfarsitul saptamanii trecute la sediul institutiei, pentru a ridica biletele. Cele mai multe dintre aceste, peste 1800 sunt pentru Statiunea…

- Premierul Viorica Dancila a fost primita, vineri, la Palatul Elisabeta, de Custodele Coroanei romane, Margareta, si Principele Radu al Romaniei, pentru a participa la un pranz de lucru, informeaza agerpres.ro. Premierul a fost intampinat de reprezentantii Casei Regale la intrarea in Palatul…

- Daca și tu ai propria ta mașina, probabil știi deja ca ești obligat prin lege sa ai asigurarea RCA. Chiar daca orice obligație pe care o avem ne face sa ne simțim ca și cum trebuie sa trecem printr-un proces complicat, asigurarea RCA nu trebuie sa fie neaparat o mare bataie de cap. În…

- Cand vine vorba despre e-commerce, mai ales in cazul celor care isi doresc sa porneasca un business de succes pe Amazon, apar inevitabil si o multime de informatii nesigure. Astazi, cu ajutorul lui Alexandru Jurca, expert in business online, vom lamuri top 5 cele mai des intalnite mituri legate…

- Sambata, 24 februarie, incepind cu ora 10.00, ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, va fi prezent la Palatul Administrativ din Suceava, la o dezbatere privind problematica din sectorul forestier. Dezbaterea trebuia sa se desfașoare saptamana trecuta, insa a fost amanata din cauza ca ministrul a…

- O femeie care a invins cancerul lupta pentru copiii care sufera de aceasta boala cumplita. Maria si-a aflat diagnosticul acum 10 ani, iar medicii i-au spus ca va muri. A plecat in strainatate si a fost salvata.

- Bucuresti, 8 februarie 2018. Mirunette International Education a lansat pe 1 februarie 2018 concursul national de limba engleza Mirunette Language Competition, editia a VI-a, organizat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si Ministerul Educatiei. Astfel, toti elevii cu varste…

- Consiliile Americane pentru Invatamint International din Moldova anunța deschiderea concursului pentru selecția finaliștilor in cadrul Programului Professional Fellows (Programul de Stagiu Profesional in SUA), runda 1 februarie – 30 martie 2018.

- Astazi, incepand cu orele 10.00, batranii de la Caminul „Zathureczky Berta” participa la un program de educație sanitara, cu tematica „Persoanele cu dizabilitați”. Cei 87 de beneficiari ai serviciilor oferite de caminul pentru batrani „Zathureczky Berta” participa astazi, intre orele 10.00 și 12.00…

- Gigantul comertului online din China, JD.com isi propune sa atace suprematia Amazon in Europa si sa devina un brand omniprezent la nivelul continentului in „doar cativa ani”, transmite CEO-ul companiei, potrivit Financial Times.

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Cea de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice moderne de iarna va debuta în stațiunea montana sud-coreeana PyeongChang, de la ora 13.00, ora României.

- Vreți sa participați la cea mai mare școala de vara de inovație și antreprenoriat organizata in Europa? Acum va puteți inscrie și puteți alege intre un program de 3 saptamani sau unul de 5 saptamani. Inca un amanunt, și inca unul esențial: totul este gratuit.

- SUPLIMENTARE…Din 2002, cand programul “Laptele si Cornul” a fost implementat in scolile vasluiene, au fost incercari de a modifica continutul programului, cu o reusita mai mica sau mai mare. Acestea fiind spuse, in luna august a anului trecut a fost prezentat un proiect de lege care urmarea sa adauge…

- Un anunt postat pe un site de imobiliare a ajuns viral pe rețele de socializare. Mesajul prezinta oferta unui octogenar care ar lasa mostenire o vila in Capitala, rezervandu-si insa dreptul de uzufruct viager. Anunțul postat de un propietar pe un site imobiliar a ajuns sa adune mii de like-uri și de…

- Emotii mari pentru Tavi Clonda astazi! Artistul va participa la semifinala Eurovision Romania, iar pentru acest lucru s-a pregatit de luni intregi. Cu siguranta frumoasa Gabriela Cristea este tare mandra de sotul ei. Astazi este semifinala Eurovision, iar Tavi Clonda este emotionat! Acesta va participa…

- Peste 100 de beneficiari ai Start-up Nation isi vand proiectele pe OLX Prima editie a programului Start-up Nation se incheie pe 29 septembrie 2018, cand cei 8.400 de antreprenori ale caror planuri de afaceri au fost acceptate ar trebui sa primeasca granturi de pana la 44.000 de euro fiecare. Pana acum…

- Makerspace-ul Changeneers este un atelier unde dezvoltatorii de aplicatii isi pot testa gratuit, timp de 16 ore pe luna, ideile sau prototipurile direct pe dispozitive precum telefoane inteligente, smartwatch-uri si echipamente de realitate virtuala.

- Intalnirea de sambata are ca obiectiv principal stabilirea strategiei de comunicare pentru perioada urmatoare. "Astazi are loc o intalnire condusa de doamna Viorica Dancila, prim-ministru desemnat, la care participa noii ministri desemnati si ministrii care au fost inlocuiti. Este o intalnire…

- O asociație din Turda schimba regimul vaccinarilor antirabice a cainilor cu stapan Asociația Registrul Electronic al Animalelor Domestice și de Companie (R.E.A.D.C.) - Turda a obținut la Curtea Constituționala a Romaniei o victorie uriașa in favoarea tuturor proprietarilor de caini și pisici din Romania.…

- Un gigant al comertului virtual si-a propus sa il revolutioneze si pe cel obisnuit. Vorbim despre Amazon, care a deschis in Seattle, Statele Unite, primul magazin din lume fara case de marcat. Este vorba despre un magazin alimentar pe care angajaţii săi îl testau deja de mai bine de…

- Amazon a deschis in Seattle un supermarket in care intri, iti alegi ce produse doresti, iar la iesire nu te opresti la casa pentru a plati, ci costul iti este automat extras din contul de Amazon. In decembrie 2016 compania deschidea un magazin care a fost folosit cu circuit inchis doar de angajati.…

- Protest antiguvernamental la Bucuresti Mai multe persoane s-au adunat în zona fântânii de la Piata Universitatii din Bucuresti pentru a participa la protestul intitulat pe retelele de socializare "România spune 'nu' coruptiei, toti pentru justitie". În…

- Guvernul Ungariei ofera cetațenilor Moldovei șansa de a participa la programul „Stipendium Hungaricum" pentru anul de studii 2018-2019. Surse din cadrul Ambasadei Ungariei la Chișinau au comunicat pentru INFOTAG ca bursele sunt disponibile pentru studierea in limba ungara sau engleza, in baza diplomei…

- Seful Marelui Stat Major, Comandantul Armatei Nationale, generalul de brigada Igor Cutie participa la cea de-a 178-a Reuniune a Comitetului Militar al NATO in formatul sefilor statelor majore generale ale tarilor NATO si țarilor partenere.

- Peste 59.500 de salariati si pensionari pot merge in 2018 la statiune in unitatile de tratament balnear ale Casei Nationale de Pensii Publice. Dintre acestia, doar circa 9.000 de romani vor putea beneficia gratuit de bilet la statiune. In unitațile de tratament balnear, proprietate a Casei Naționale…

- O lucrare consacrata bombardamentelor aliatilor asupra Germaniei in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrisa in 2010, a urcat spectaculos la vanzari pe Amazon. Ea are acelasi titlu ca cea a jurnalistului Michael Wolff, consacrata primelor 12 luni ale lui Donald Trump la Casa Alba", scrie…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, va participa, astazi, la deschiderea unei scoli intr-un sat din Ucraina, in care populatia de romani e majoritara. Gheorghe Flutur a precizat ca a primit invitatia de a participa la acest eveniment din partea presedintelui Consiliului ...

- Jeff Bezos lansa in 1994 compania Amazon, care a intrat pe piata ca magazin online de carti si a ajuns in cativa ani cel mai mare retailer din lume. El a ajuns, azi, cel mai bogat om din toate timpurile, cu o avere estimata la 105,1 miliarde de dolari, depasindu-l pe Bill Gates, seful Microsoft. Iata…

- ALOPEDI 0364-917, serviciul de callcenter dedicat sfaturilor medicale pediatrice asigurat de catre medicii Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii din Cluj-Napoca, a facut, la acest nou inceput de an, obiectul

- La multi ani de Sfantul Ioan! Ion, Ioan si Ioana sunt nume foarte populare in Romania, la fel cum este si John in tarile care vorbesc limba engleza. Cu ocazia acestei zile speciale, in care romanii trimit mesaje si urari de Sfantul Ioan, v-am pregatit o lista de persoane influente din domeniul tehnologic…

- Premierul Ungariei Viktor Orban, care este impotriva intrarii imigrantilor in tarile UE, va participa vineri la o reuniune a partidului german Uniunea Crestin-Sociala (CSU), care se pregateste sa negocieze formarea unei noi coalitii guvernamentale, relateaza site-ul cotidianului The Washington Post.

- O vulnerabilitate descoperita in procesoarele Intel afecteaza absolut toate cipurile vandute de gigantul american in ultimii zece ani, iar reparația duce la scaderea performanțelor acestora cu procente de la 5% la 30%, in funcție de program, scrie The Register . Vulnerabilitatea permite hackerilor sa…

- Vlad Hușanu Cinci handbaliști de la LPS Vaslui vor participa, in perioada 7-14 ianuarie, la un stagiu de pregatire a loturilor naționale largite de cadeți și juniori, sub comanda selecționerului Jordi Giralt. Acțiunea face parte din Programul ”Talent”. Tudor Buguleț Loturile naționale largite de cadeți…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat, intr-un comunicat transmis miercuri, ca a inceput demersurile pentru simplificarea procedurii de alocare a sumelor destinate lucrarilor de cadastru general initiate de autoritatile locale. Anul viitor, primariile vor putea incheia…

- Averea celor mai bogați 500 de oameni din lume a crescut cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, potrivit Bloomberg . Creșterea este de patru ori mai mare decat cea de anul trecut. Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, nu mai este cel mai bogat om, fiind depașit de catre șeful Amazon, Jef Bezos. Indicele…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla joi la pranz in Piata Universitatii, unde participa la ceremoniile de comemorare a victimelor Revolutiei. Seful statului a fost intampinat cu aplauze in Piata Universitatii. Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in…

- Actrița Diana Dumitrescu a facut un bilanț al lucrurilor care i s-au intamplat anul acesta. Diana Dumitrescu, care anul acesta a implinit 34 de ani , este cunoscuta publicului telespectator din Romania din telenovelele de succes in care a jucat de-a lungul anilor. Diana Dumitrescu, care a fost ceruta…

- Comertul cu produse contrafacute sau de contrabanda este interzisa prin lege, dar Amazon a reusit pana acum sa evite acuzatiile cu privire la acest delict, sustinand ca ei sunt doar un intermediar nevinovat pentru vanzarea acestor produse, nu sunt vandute de companie in sine, potrivit Forbes.…

- Ediția cu numarul 46 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un articol despre Muzeul Revoluției așteptat de ani de zile…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa la reuniunea Consiliului European, care va avea loc in zilele de 14 și 15 decembrie a.c., la Bruxelles, Regatul Belgiei.Pe agenda Consiliului European se vor afla subiecte privind domeniul apararii si securitatii, dimensiunea sociala a Uniunii…