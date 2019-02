Stiri pe aceeasi tema

- Proaspetele mamici ar putea face un instructaj inainte de a pleca din spital cu bebelusul. Cursul va fi urmat obligatoriu si de tati, iar externarea nou-nascutului se va face abia dupa ce parintii si medicii semneaza ca au fost instruiti in legatura cu ingrijirea bebelusului, in primele luni de viata.…

- Solicita Curtea de Justiție a UE sa spuna daca cerințele MCV sunt obligatorii pentru statul roman Tribunalul Olt a luat, marți, o decizie neobișnuita si a admis cererea Asociației Forumul Judecatorilor din Romanie de a sesiza Curtea de Justiție a UE pentru a spune daca cerințele MCV sunt obligatorii…

- Doua companii de asigurare, City Insurance si Euroins, controleaza peste 57% din piata asigurarilor auto obligatorii RCA dupa primele noua luni, potrivit datelor publicate joi de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Valoarea totala a primelor de asigurare subscrise pentru asigurarile RCA…

- Pe fondul castigului de cauza obtinut in instanta de catre Adrian Tolea, care revine ca director al ADI-SIGD, consilierii judeteni social-democrati atrag atentia ca din asemenea circuri sterile instrumentate de PNL Arad au de pierdut doar cetatenii si Statul roman. Oalele sparte, adica despagubirile…