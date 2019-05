Stiri pe aceeasi tema

- LOR LI SE ALATURA: TIMMY TRUMPET, BASTILLE, JAMES ARTHUR, OSCAR AND THE WOLF, LOCO DICE, ANDY C, SOLOMUN ȘI MULȚI ALȚII! Pentru 2019, organizatorii festivalului UNTOLD pregatesc ediția aniversara de cinci ani, care va depași toate experiențele traite de fanii evenimentului in primele patru ediții.…

