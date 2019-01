Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai noi etnobotanice fac ravagii in randul tinerilor si copiilor chiar de 10-11 ani. Substante interzise, combinate cu otrava sau insecticid, sunt de vanzare la tot pasul. Parintii copiilor care consuma droguri privesc neputinciosi in timp ce ei se sting. cate putin, cu fiecare fum pe care-l inhaleaza.

- Denis Alibec (27 de ani) se reface in continuare dupa perioada petrecuta la FCSB. Invitat la GSP Live, Marius Maldarașanu, fostul antrenor de la Astra al varfului, a dezvaluit un episod care sugereaza o evidenta lipsa de incredere in forțele proprii. "Lumea catalogeaza jucatorul dupa ce vede la televizor.…

- Intr-un interviu publicat in Ziarul Lumina din 5 noiembrie 2018, Acad. Ioan-Aurel Pop a vorbit despre cel mai important proiect din Anul Centenarului, construirea Catedralei Mantuirii Neamului, despre care a spus ca „incununeaza o intreaga lucrare a poporului roman asupra lui insuși și ne așaza in rand…

- Astazi, ne-a parasit Mihai Ispas, cel care a muncit in folosul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman si al sportului romanesc timp de 20 de ani.„A iubit Constanta, a iubit sportul si mai ales libertatea oamenilor. La 24 de ani a fost ministru secretar de stat. A plecat prea tanar, prea devreme. Nu te…

- Mihaela Borcea traieste o frumoasa poveste de dragoste de trei ani cu Sorin, insa in ultima perioada apropiatii au fost pe ganduri cu privire la relatia celor doi. Acestia erau impreuna la tot pasul, iar ce s-a intamplat de aceasta data a uimit pe toata lumea.

- Modelul american Chrissy Teigen a spus ca ea vede platforma de socializare Twitter drept „puntea de legatura cu lumea”. Vedeta in varsta de 32 de ani – care are doi copii impreuna cu soțul ei, John Legend, pe Luna, in varsta de doi ani, și pe Miles, in varsta de cinci luni – are mai […]

- Lumea fotbalului romanesc e in stare de șoc dupa thrillerul de la Miercurea Ciuc, unde FK Csikszereda, locul 2 in Seria C5 din liga a treia, a trecut de Dinamo, 3-3, 9-8 dupa penalty-uri. Astfel, au aparut deja primele glume pe internet dupa nereușita "cainilor". Vezi mai jos Top 5 glume dupa eliminarea…