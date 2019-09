Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Ingineria Mediului si Științe Alimentare, specializarea Montanologie ofera, in sesiunea de inscrieri din toamna, 9 locuri bugetate, dar Post-ul Facultatea de Ingineria Mediului și Științe Alimentare, specializarea Montanologie, face inscrieri in sesiunea de toamna apare prima data in Gazeta…

- Muriel Augry-Merlino s-a nascut la Paris, unde a facut studii literare, apoi a urmat cursurile Universitatii Paris Sorbonne, unde a obtinut titlul de doctor in literatura si civilizatie franceza. Parcursul doamnei Augry-Merlino este unul multicultural si cuprinde o varietate de experiente profesionale…

- Candidaturile pentru pozitia de director general au putut fi depuse pana joi, informeaza MAE. Ambasadorul Cornel Feruta s-a nascut in Bals, judetul Olt, la 21 august 1975. A absolvit Facultatea de Stiinte Politice si Administrative si detine titlul de Master in Relatii Internationale in cadrul…

- Romania sustine candidatura ambasadorului Cornel Feruta pentru functia de director general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), in perspectiva alegerilor care vor avea loc in cursul acestui an, la nivelul Consiliului Guvernatorilor AIEA. Candidaturile pentru pozitia de director…

- Sute de locuri au ramas neocupate dupa prima sesiune de admitere Nicoleta Dumitrescu Cine isi doreste sa devina student al UPG Ploiesti are, in continuare, toate sansele! Dupa prima sesiune de admitere din aceasta vara au ramas libere sute de locuri, atat fara taxa, cat si cu taxa. Pentru anul universitar…

- Aproape 22.000 de tineri, mai exact 21.937, au ales sa iși continue studiile superioare de licența la cele 19 facultați ale Universitații din București. Cifra e in creștere fața de ultimii doi ani. In 2018, au fost 21.500 de candidați inscriși, iar in 2017, numarul lor s-a cifrat la 20.800. Acesta reprezinta…

- Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare din cadrul universitații targoviștene a dat startul inscrierilor pentru urmatorul an universitar. La Post-ul Ai luat Bacul și vrei sa devii jurnalist? La Universitatea Valahia, specializarea Jurnalism dispune de 22 de locuri fara taxa apare prima…