Vrei sa castigi bani cu Uber sau Bolt? Ce conditii trebuie sa indeplineasca masina ta, potrivit noilor reglementari

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul reia miercuri, intr-o ședința discuțiile pe Codul Administrativ, ordonanța de urgența adoptata deja saptamana trecuta, dar nepublicata inca in Monitorul Oficial. Noile discuții din cadrul Executivului au ca scop reglementarea modului in care pot fi utilizate in administrația locala limbile…

- Deficitul bugetar al Romaniei a ajuns in primele 5 luni la 14,7 miliarde de lei, in urcare cu 80,6% fața de același interval de anul trecut, potrivit execuției bugetare prezentate de catre Ministerul Finanțelor. Procentual, deficitul bugetului general consolidat, care cuprinde atat cheltuielile statului,…

- Marea Britanie nu mai are nicio responsabilitate pentru Hong Kong și trebuie sa înceteze sa "gesticuleze" despre fosta sa colonie, a declarat luni ministrul de Externe chinez, dupa ce guvernul britanic și-a reiterat angajamentul fața de declarația comuna cu China în Hong Kong,…

- Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența care reglementeaza transportul alternativ de persoane. In lipsa unui cadru legal, șoferii Uber, Bolt și Clever riscau amenzi intre 1.000 și 5.000 de lei la fiecare cursa și sa ramana fara placuțele de inmatriculare.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca in ședința de Guvern, de miercuri, va fi adoptata OUG pentru transportul alternativ de persoane. Proiectul a fost dezbatut mai multe luni de zile și a generat nemulțumiri din partea taximetriștilor.”Astazi adoptam proiectul de act normativ pentru transportul…

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a caracterizat joi drept „fake news” informațiile legate de interzicerea companiilor de ride sharing, precizând ca domeniul va fi reglementat în curând printr-un proiect de act normativ care va fi pus în dezbatere publica. El a…

- Transportul alternativ ar putea intra in legalitate in urmatoarele saptamani. Ministerul Transporturilor a pus in dezbatere publica draftul documentului negociat cu reprezentantii companiilor care folosesc aplicatii digitale pentru transportul de persoane.

- Decizia a fost luata in contextul fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate in primavara acestui an, care au afectat creșterea și dezvoltarea rasadurilor precum și replantarea acestora, scrie agrointel.ro. Citeste si Dragnea promite marirea veniturilor pentru acesti romani: Vom mari…