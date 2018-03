VREI SA CALATORESTI? Primesti bilete GRATUITE pentru calatorii in 30 de tari europene. Afla aici detalii

Stiri pe aceeasi tema

- NOU… Veste buna pentru tinerii din Vaslui, care isi doresc sa viziteze Europa. Parlamentul European a aprobat programul “Discover EU”, un program prin intermediul caruia toti cetatenii care implinesc 18 ani vor putea beneficia, timp de o luna, de calatorii gratuite cu trenul in toate statele membre…

- Comisia Europeana planuieste sa ceara tarilor extracomunitare sa accepte repatrierea azilantilor respinsi, iar statele care refuza ar putea sa fie vizate de limitari privind vizele de calatorie in Uniunea Europeana, relateaza cotidianul Die Welt, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP.Taxele vamale de 25% asupra importurilor de otel si de 10%…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- Dezvoltarea de catre Uniunea Europeana a unei strategii privind proteinele, anunțata de comisarul european pentru agricultura, Phil Hogan, ar trebui sa ajute Europa sa devina mai autosuficienta in hrana animalelor. Reprezentanții fermierilor europeni dar și a procesatorilor de carne și ...

- Dupa decizia autoritaților de anul trecut de a aplica split TVA in Romania, subiectul a fost intors pe toate fețele de economiști, analiști, oameni de afaceri. Iar concluzia, ca de obicei in ultimul timp, nu a fost foarte clara. Tocmai la intrebarea „Este sau nu bun impozitul defalcat?“ incearca sa…

- La polul opus, exista 10 orase în Uniunea Europeana unde 8 din 10 respondenti nu sunt de acord cu afirmatia ca este usor sa gaseasca un loc de munca. Cel mai mare procent de respondenti care nu sunt de acord cu aceasta afirmatie sunt în Palermo (96%), Napoli (93%) si Torino (85%),…

- Zilele de adevarata iarna care s-au abatut asupra Timișoarei le-au dat batai de cap locuitorilor. Cum deszapezirea a lasat de dorit, probleme in trafic au fost iminente. In tot acest timp, in drumul sau spre Viena, primarul Nicolae Robu facea abstracție de problemele aflate in fața ochilor, vorbind…

- Oferta cu dedicatie speciala pentru tinerii europeni care implinesc 18 ani de viata si primesc gratis bilete pentru un Interrrail Pass nu este tocmai o noutate. Partidul Popular European (PPE) propusese acest lucru cu doi ani inainte Parlamentului European. Anul acesta este un program-pilot…

- De luna viitoare, varstnicii barladeni cu pensii intre 601 și 700 de lei ar putea beneficia de 30 de calatorii gratuite la transportul public local de persoane, așa cum au dreptul in prezent cei cu pensii de maximum 600 de lei. De cele 30 de calatorii gratuite pe luna ar urma sa beneficieze 3.893 de…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta marti solicitarea ministrului Justitiei de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. La sedinta sunt asteptati atat Kovesi, cat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Peste o mie de magistrati au transmis,…

- Acordul de Asociere cu UE si DCFTA deschid noi oportunitati pentru cetatenii moldoveni, iar Lituania si Uniunea Europeana sunt pregatite sa sustina aspiratiile europene ale Moldovei. Este mesajul transmis de ministrul de Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, pe Twitter.

- Declaratiile presedintelui Comisiei Europene au fost facute in contextul in care acesta a efectuat o vizita oficiala in Albania. "Contrar lucrurilor vehiculate, Comisia Europeana nu a spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai Uniunii Europene in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor…

- Ultimele evenimente din politica romaneasca nu au ramas fara ecou la Bruxelles. Comisia Europeana a venit cu un punct de vedere dupa ce Ministrul Justiției a solicitat revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi. Astfel, de la Bruxelles mesajul este unul clar și de susținere a acesteia. Mai mult,…

- Carnetele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE dupa Brexit, sugereaza Comisia Europeana. Situatia va fi aceeasi si pentru conducatorii auto europeni ce ar vrea sa fie la volan in Regatul Unit dupa ce acesta va parasi blocul comunitar. Soferii cu carnete britanice…

- Serbia nu a vorbit niciodata impotriva Rusiei si nu o va face. Speram ca altii din Europa vor realiza acest lucru. Am dezvoltat si vom continua sa dezvoltam si sa consolidam legaturile noastre cu Rusia. Cu aceasta ocazie, as dori sa urez succes Rusiei la alegerile prezidentiale. Sper ca aceasta cooperare…

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- Germania vrea sa faca transportul public gratuit, pentru a reduce traficul si pentru a se conforma normelor de poluare din Uniunea Europeana. „Ne gandim la un transport public gratuit pentru a reduce numarul de masini personale din trafic”, au scris trei ministri, printre care si ministrul…

- Funcționarii publici au “manual” de bune practici in accesarea fondurilor europene Comisia Europeana a publicat noi orientari in sprijinul funcționarilor din administrația publica de la nivel național, regional și local, care gestioneaza fonduri europene, pentru a garanta ca procedurile de achiziții…

- Comisia Europeana ofera finantari de 340 de milioane de euro pentru dezvoltarea tehnologiei blockchain in urmatorii doi ani, insa in Romania nu exista nicio initiativa de acest fel la nivel guvernamental, se arata intr-un comunicat al Initiativei pentru Competitivitate (INACO), remis, marti, AGERPRES.…

- Fonduri europene pentru promovarea carnii de oaie și de capra Organizațiile reprezentative din sectorul agroalimentar din Romania se pot inscrie pentru obținerea de finanțare pentru programe de informare și promovare. Comisia Europeana (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2018 cu privire la…

- BUGET… Creste, in 2018, numarul husenilor care au gratuitate, pe mijloacele de transport in comun. Consilierii locali au aprobat ca, in 2018, sa fie 600 de persoane beneficiare, din randul veteranilor si vaduvelor de razboi, dar si al persoanelor cu dizabilitati, precum si asistentii personali ai acestora.…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, dupa ce a accelerat in 2017 la 6,7%, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. Previziunile vin dupa ce, vineri,…

- Trimisul special al AGEPRES, Ionut Mares, transmite: Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat marti, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker,…

- Marea Britanie trebuie sa respecte regulile Uniunii Europene in negocierile privind parasirea Blocului comunitar, a avertizat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza site-ul agentiei Reuters. Premierul britanic Theresa May si David Davis, ministrul britanic…

- CE a somat Romania sa ia masuri pentru ameliorarea calitații aerului Foto: Arhiva. Comisia Europeana a dat astazi un termen de 10 zile pentru prezentarea masurilor de ameliorare a calitatii aerului în cazul a noua state membre, inclusiv România, vizate de procedura de infringement…

- Uniunea Europeana va reactiona rapid daca Statele Unite restrictioneaza exporturile europene, avertizeaza Comisia Europeana, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a promis masuri pentru contracararea politicilor comerciale "foarte incorecte" ale Bruxellesului.

- Militarul care si-a ucis concubina intr-un coafor din localitatea Titu, judetul Dambovita, a fost arestat preventiv, miercuri dupa-amiaza. Fosta sotia e barbatului spune ca acesta era violent si ca a facut nenumarate plangeri la politie impotriva lui, dar au fost luate in seama doar dupa ce militarul…

- Romania risca sa piarda fonduri europene, subliniaza europarlamentarul PMP Siegfried Muresan referindu-se la "avertismentul de o duritate fara precedent" transmis miercuri de Comisia Europeana Parlamentului Romaniei, cu privire la modificarea Legilor Justitiei si a Codurilor Penale. Intr-o…

- Datele centralizate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) arata ca Romania a incasat de la Uniunea Europeana fonduri nerambursabile in valoare totala de 3,6 miliarde de euro in anul 2017, din care 1,7 miliarde de euro au venit prin Fondul European pentru Garantare Agricola - FEGA. Potrivit…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Asociatiile de producatori din Uniunea Europeana, inclusiv din Rominia, pot accesa si in anul 2018 fonduri europene pentru promovarea produselor agroalimentare pe pietele internationale, Comisia Europeana anuntand, vineri, ca va acorda anul acesta o finantare de 169 de milioane de euro pentru aceste…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat, miercuri, ca guvernul polonez ar putea incerca sa retraga tara din Uniunea Europeana in cazul in care finantarea europeana va fi afectata de sanctiuni impuse din cauza situatiei sistemului judiciar polonez, relateaza site-ul france24.com.

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste…

- "Facem o eroare pe care lumea contemporana nu o poate intelege, iar generatiile viitoare nu o vor ierta. 2018 va fi ultima sansa de a ne pronunta daca noua relatie propusa cu Europa este mai buna decat cea existenta. Alegatorii sunt indreptatiti sa se gandeasca din nou, daca circumstantele s-au schimbat",…

- Executivul cancelarului austriac Sebastian Kurz a depus juramantul la 18 decembrie, la doua luni dupa ce Partidul Poporului a castigat alegerile parlamentare. Formatiunea a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), ceea ca a facut din Austria singura tara vest-europeana in care un partid de…

- "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic adecvat pentru combaterea coruptiei, ci va face dificila lupta impotriva acesteia", a spus Radev, care este presedinte din noiembrie 2016. In argumentatia pentru veto, presedintele Bulgariei a specificat ca proiectul de lege…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze ”fara intarziere” un nou guvern al Germaniei, relateaza Bloomberg.

- Daca ar fi sa avem o opinie cu privire la anul 2017 din punct de vedere al investitiilor publice putem spune cu siguranta ca a fost un an dezastruos. Asta nu doar pentru ca cheltuirea banilor europeni nu a inceput (sume derizorii), cat mai ales pentru faptul ca in cele mai multe cazuri nici nu s-a dat…

- O firma din Romania, care realizeaza un proiect de navigatie interioara prin realitate augmentata, a obtinut o finantare de 50.000 de euro de la Uniunea Europeana, a informat, joi, Comisia Europeana printr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Publicatii prestigioase din Europa si din Statele Unite au scris despre protestele de luni ale magistratilor romani. Acestia iesisera in strada pentru a apara independenta justitiei, in contextul modificarilor pe care coalitia PSD-ALDE vrea sa le aduca in structura Codurilor Penale. "Sute…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, luni, ca Romania trebuie sa reduca birocratia in privinta absorbtiei fondurilor europene, Comisia Europeana primind din partea altor tari solicitari online, in timp ce din partea autoritatilor de la Bucuresti vin cereri ”cu zeci de mii de pagini parafate”.…

- Parlamentul a ratificat astazi Acordurile de împrumut si de grant dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru țara noastra si Memorandumul de întelegere ca parte integranta a acestui Acord, transmite MOLDPRES. Programul de asistența…

- Liderii de stat si de guvern din Uniunea Europeana, reuniti joi si vineri pentru summitul Consiliului European, s-au contrazis în privinta cotelor obligatorii pentru relocarea refugiatilor, la doi ani dupa ce au agreat un plan comun de masuri în acest sens,