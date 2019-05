Stiri pe aceeasi tema

- Cu aceste doua distincții extrem de importante, Jidvei face inca un pas inainte, devenind primul producator roman de vinuri care obține aceasta performanța deosebita in cadrul unuia dintre cele mai prestigioase și riguroase concursuri internaționale de vinuri. Aflata la cea de-a XXVI-a ediție, marea…

- Medalii de argint pentru producatorii vranceni la Concours Mondial de Bruxelles, desfașurat in Aigle, Elveția, in perioada 2-5 mai 2019 Unul dintre cele mai prestigioase concursuri de vinuri din lume, „Concours Mondial de Bruxelles”, care a avut loc in perioada 2-5 mai 2019 in Aigle, Elveția, și-a desemnat…

- Aflata la cea de-a XXVI-a editie, marea competitie Concours Mondial de Bruxelles s-a desfasurat anul acesta in perioada 2-5 mai, la Aigle, in regiunea elvetiana Vaud, situata la marginea Vaii Ronului si inconjurata de Alpii Elvetieni. Din totalul de 9.150 de vinuri inscrise anul acesta in…

- Rosé-ul – un amestec de vin roșu cu vin alb, este preferat doar de femei și poate fi savurat pe timp de vara. Sunt câteva dintre cele mai populare mituri despre vinul rosé, recunoscut pentru culoarea deosebita și prospețime, însa doar cunoscatorii știu cu exactitate…

- Vrei sa ai o vara bestiala? Secretul e sa o incepi cu dreptul! Pe 8 iunie fii gata sa dai startul celui mai relaxant anotimp la un picnic de zile mari, organizat de Castel MIMI la doar 35 km de capitala. Ziua Vinului Rose revine cu muzica buna, bucate delicioase, atmosfera destinsa și, bineințeles,…

