Vrei o schimbare de look? Unde gasesti cel mai bun coafor din sectorul 1 (P)

Stiri pe aceeasi tema

- Anul viitor urmeaza a se acorda cresteri salariale asa cum prevede Legea salarizarii, iar punctul de pensie urmeaza sa fie majorat cu 15% de la 1 septembrie, a afirmat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Guvern, informeaza AGERPRES . “Aceasta ordonanta de urgenta prevede o serie…

- Sedintele de tranzactionare din 24 si 31 decembrie 2018 se vor desfasura conform programului obisnuit, informeaza joi Bursa de Valori Bucuresti, relateaza agerpres.ro.Guvernul a stabilit, in sedinta de joi, ca zilele de 24 si 31 decembrie sa fie libere pentru salariatii din sectorul public,…

- Direcția de Asistența Sociala (DAS) din cadrul Primariei Zalau pune la bataie ultimele posturi ramase vacante, așa cum și celelalte structuri din administrația locala sau județeana procedeaza in aceste ultime zile din 2018. Motivul este unul simplu – faptul ca incepand cu anul viitor, instituțiile bugetare…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat marti ca bugetul pe anul 2019 va dispune de resursele necesare pentru plata pensiilor si a salariilor din sectorul public. "In anul 2019 dispunem de resursele bugetare necesare pentru plata pensiilor si salariilor in sectorul public, asa cum ne-am…

- Marti, 27 noiembrie, femeia de 64 de ani a fost urmarita de mai multi politisti in civil in timp ce intra intr-o biserica din Sectorul 3. In timp ce se afla in biserica, femeia a fost surprinsa de politisti in timp ce fura portofelul din geanta unei alte femei. https://observator.tv/eveniment/femeie-prinsa-flagrant-biserica-276820.html

- Energiile iti permit sa vezi partea plina a paharului in relatii. Venus in opozitie cu Uranus de miercuri, inainte de a intra in retrograde in Balanta, aduce o schimbare in viata ta. Radacini infipte in trecut incep sa inmugureasca in prezent si sa-ti tulbure dinamica vietii de cuplu. Venus retrograd…

- Comisia Juridica a Camerei Deputaților l-a ales, miercuri, pe deputatul PSD Nicușor Halici, sa ocupe funcția de președinte al comisiei, dupa ce fostul președinte al comisiei, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a fost ales vicepreședinte al Camerei Deputaților.Surse politice au precizat, pentru…

- Schimbare radicala pentru lanțurile de farmacii. Totul a intrat in vigoare in data de 23 septembrie și se anunța sancțiuni usturatoare! Toate farmaciile sunt obligate sa respecte noile reguli. Este vorba despre Ordonanța Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008.…