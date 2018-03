Stiri pe aceeasi tema

- Apple va cumpara serviciul de abonament pentru reviste Texture, pentru o suma pe care nu a vrut sa o faca publica. Platforma Texture este detinuta de compania Next Issue Media si ofera utilizatorilor din Statele Unite acces nelimitat la peste 200 de publicatii, potrivit BBC. Aplicatia…

- Cele mai multe angajari în urmatoarele trei luni (aprilie-iunie 2018) se vor face în regiunea de Centru a țarii. Cele mai slabe perspective de angajare sunt pentru zona de Sud-Est a României, potrivit unui studiu recent

- Trebuie sa fim realiști. Cea mai mare parte din bugetul tau în cheltui pe mâncare. Cumva, întotdeauna lași mai mulți bani decât ți-ai propus la casa de marcat, chiar daca ai respectat cu sfințenie lista de cumparaturi. Ce-i drept, nu este îndeajuns sa împarți…

- În zilele noastre nu poți face nici un fel de investiție majora fara sa iei un credit, deoarece creditarea este motorul perseverenței. Însa, apare un punct în viața în care trebuie sa te oprești și sa începi sa platești din datorii. Pentru ca daca atunci când…

- "Minciuna are picioare lungi", cel putin pe internet, conform unui nou studiu care ajunge la concluzia ca informatiile false ("fake news") circula mai rapid in mediul online decat informatiile adevarate, iar pentru aceasta sunt responsabili mai degraba utilizatorii de internet decat programele bot.…

- Mareike Spaleck, 31 de ani, ii incanta pe germani in fiecare saptamana pe germani cu formele sale. Antrenoarea de fitness apare pe postul tv SAT 1 in show-ul "The Biggest Loser", unde-i pregatește pe concurenții dornici sa dea jos cat mai multe kilograme. "Și eu, ca sa ma mențin in forma, intru de patru…

- Comanda din aplicație și hai la masa! Mai avantajos, mai diversificat, mai rapid decat acasa, Gurmandio este raspunsul pentru momentele in care vrei sa iți potolești foamea. Disponibila gratuit in App Store și Google Play, dar și pe website-ul www.gurmandio.ro, Gurmandio iți aduce rapid, acasa sau la…

- 10 minute cu Ionut Lupescu. Adresam intrebari si ascultam. Cuprinde obiectivul camerei cu privirea si inregistram. Sa-i dam on! De unde vine Angelo? Din cate mi-au spus parintii mei, a venit de la nasul meu de botez, Puiu Ionescu de la Rapid, partenerul din atac al lui Nicky Dumitriu.…

- Extrem de ieftina și sanatoasa, aceasta planta este folosita inca din cele mai vechi timpuri pentru aromatizarea și decorarea preparatelor.Mulți o folosesc doar pentru decor, fara a ști ca este o bomba de sanatate, care ajuta la traterea a zeci de boli: inhiba cancerul, alunga durerile, ține anemia…

- Aceasta permutare s-a facut pentru ca echipa oradeana sa aiba libere datele de 23-24 martie, cand ar fi trebuit sa se deplaseze la Arad. In acele zile, CSM Digi va juca, tot in devans, pentru ultima etapa, meciurile de acasa cu lidera CSA Steaua, la solicitarea formatiei bucurestene. Dupa cum se…

- George Copos are de 10 ani o relatie cu o femeie mai tanara pe nume Elena Stoica. Dupa apariția copilului, lucrurile intre cei fostul actionar al celor de la Rapid si sotia sa, Cristiana Copos, s-au deteriorat din ce in ce mai mult, scrie Fanatik. Cei doi s-au casatorit acum mai bine de 30…

- Este putin probabil ca afacerea ta sa fie unica pe piata! Cu siguranta exista deja o concurenta fata de care va trebui sa vii cu ceva in plus pentru a atrage clientii si chiar investitorii! Iar acest lucru trebuie luat in calcul inca de la primii pasi! Planul de afaceri iti va fi solicitat doar […]

- De cate ori nu ți s-a intamplat sa ai nevoie urgenta de bani, dar sa nu știi catre ce Instituție Financiara Nebancara sa te indrepți? Este și normal sa nu știi exact intre care dintre ele sa alegi, pentru ca intr-adevar sunt destul de multe in momentul de fața pe piața și daca ar fi […] Articolul Ai…

- Generalizarea cum ca investitorii straini au venit aici ca sa "exploateze" Romania este o incercare de intoarcere in timp, imposibil de acceptat pentru o tara europeana in secolul XXI. De ce ar vrea investitorii straini sa distruga capitalul autohton? Nu poti face afaceri intr-o tara pustie, sustine…

- Sanatatea reprezinta lucrul cel mai de pret lucru pe care o persoana il poate avea. Pentru a intretine starea de sanatate este bine si urmam anumite cure naturiste care sa ne ajute sa elimin toxinele din organism. Una dintre acestea este si cura cu suc de mere, pe care o vom detalia in cele ce urmeaza.

- Fotbalistul echipei Steaua, Dragos Nedelcu, a declarat, miercuri, ca el si colegii sai vor da totul in partida retur cu Lazio Roma si ca el accepta criticile, deoarece il ajuta sa creasca.“Va fi un meci foarte dificil, Lazio joaca foarte bine acasa. Vom da totul. Am mai jucat partide grele,…

- Grapefruitul este cunoscut drept un antioxidant, cat și ca un fruct cu puternice proprietați antibacteriane. In plus, este bogat in vitamina C, conține vitaminele A, B, D, E, calciu, fosfor,...

- Foarte multi oameni se confrunta cu insomnia, pierderea memoriei si dificultate in concentrare, dar in ajutorul lor vine un fruct la indemana oricui si care, consumat regulat, te scapa de toate aceste probleme.

- CSM Bucuresti, CSM Bistrita si Dunarea Braila sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Daca detinatoarea trofeului si-a rezolvat problemele inca de la inceputul anului, cand a invins AHCM Slobozia cu 34-19, celelalte doua formatii au avansat in…

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus cat mai rapid, atunci smoothie-urile pentru slabit sunt cea mai buna varianta pentru tine. Acestea au o varietate de substante nutritive care te vor ajuta sa dai jos mult mai repede depozitele de grasimi. Iata, mai jos, trei smoothie-uri recomandate de dr. Oz…

- Tatiana Jizdan are 30 de ani, este nascuta la Anenii Noi, satul Geamana. Și-a facut studiile in Romania și a devenit invațator pentru clasele primare și preșcolare in Romania. A activat 2 ani la Chișinau, la o gradinița privata, dar salariul mizer pe care il primea a facut-o sa renunțe și sa plece din…

- In meciul disputat azi acasa, in compania celor de la CSO Voluntari, echipa de baschet a CSM Sighet nu a reusit sa se impuna pe teren, la finalul meciului tabela de scor aratand un 70-54 pentru oaspeti. Meciul a fost foarte rapid disputat, dar oaspetii au stat mai bine in teren, au fost mai atenti la…

- Pentru ca fabricantul trebuia sa demonstreze vechimea retetei, sa elimine toate chimicalele si sa foloseasca unelte rudimentare, nu moderne, putini au fost producatorii din Iasi care au reusit sa respecte normele impuse de lege. Din cele 65 de produse atestate inainte de modificarea legislatiei, au…

- In aprilie 2016, un total de 6.506 de oameni din intreaga lume s-au angajat sa participe intr-o „cursa nebuna", una in care se punea la bataie posibilitatea de a achizitiona unul din cele doar 500 de exemplare ale noului Ford GT.

- Cazul lui Adrian Vințan, tanarul de 31 de ani din Alba Iulia care are nevoie de 75.000 de euro pentru un tratament impotriva cancerului, a mobilizat și romanii din Londra. Pentru a ajunge la suma de care are nevoie a fost donata o mașina care este deja scoasa la licitație, iar banii vor ajunge in […]

- Gica Popescu ramane consilier de stat pentru Euro 2020. L-a adus Mihai Tudose, dar continua cu Viorica Dancila. Viorica Dancila s-a intalnit cu fostul international si acesta ramane consilier de stat al premierului pentru EURO 2020. La solicitarea Gazetei Sporturilor , pentru clarificarea situatiei…

- Traian Basescu o sfatuiște pe Carmen Dan sa achizitioneze „rapid” bratari electronice, nu bastoane pentru jandarmi, dupa ce o femeie a fost injunghiata mortal de catre sot, desi impotriva acestuia exista un ordin de restrictie.

- Ce trucuri te ajuta sa aperi casa de jafuri? 1. Lasa o pereche de cizme afara Daca lași o pereche de cizme de cauciuc la ușa din fața a casei sau chiar și la apartament, ii vei face pe hoți sa creada ca este cineva acasa, chiar daca nu e, scrie eva.ro. Daca cineva se gandește sa intre…

- Cei care nu sunt incantati de igiena localului sau de gustul shaormei de la diferite colturi de strada au posibilitatea sa o prepare acasa. Cateva condimente fac diferenta la gustul carnii si la textura ei.

- Conceptul de „combinare a alimentelor”, numit și dieta Hay, a fost inventat in anii ’20 de catre medicul nutriționist William Hay pentru tratarea propriilor probleme de sanatate. Potrivit lui Hay, ar trebui sa mancam dupa regulile chimiei, ideea de baza pornind de la faptul ca proteinele, carbohidrații…

- Cupa Romaniei la polo 2018, sferturi de finala. Turneul se disputa in bazinul Steaua, in perioada 19-21 ianuarie. ACTUALIZARE 21 ianuarie. CSA Steaua a caștigat finala cu CSM Digi Oradea. Poloiștii pregatiți de Daniel Iosep și Razva Cristescu s-au impus cu un cateoric 7-1 (3-0, 1-1, 3-0, 0-0) in fața…

- Oua si legume - Ouale faciliteaza absorbtia de caroten din legume. Pui si ardei iute - Ardeii iuti ajuta la arderea caloriilor iar efectele lor sunt accentuate in combinatie cu proteinele. Continuarea AICI.

- Peste 59.500 de salariati si pensionari pot merge in 2018 la statiune in unitatile de tratament balnear ale Casei Nationale de Pensii Publice. Dintre acestia, doar circa 9.000 de romani vor putea beneficia gratuit de bilet la statiune. In unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale…

- Un puști de 15 ani a murit, dupa ce medicii l-au diagnosticat cu o forma ușoara de gripa și l-au trimis acasa. Sean Hughes, din Dublin, fusese adus la spital saptamana trecuta, iar medicii i-au dat...

- Intentia Petrolului de a-l aduce pe prim-divizionarul Claudiu Herea, de la Sepsi Sf. Gheorghe, are o “noua sansa”, astazi, jucatorul bucurestean urmand sa-si rezilieze contractul cu echipa pregatita de Eugen Neagoe. Herea, 27 de ani, autor a 3 goluri in Liga I in prima parte a sezonului, nu a mai prins…

- Atunci cand ne este foame și suntem in criza de timp, cel mai la indemana de preparat sunt pastele, iar rețeta de paste penne cu sos de roșii, vinete și capere, este una cu adevarat delicioasa.

- Rapoartele salariale ale localului Glassdoor pentru luna decembrie au constatat ca, in ansamblu, salariul mediu de baza in SUA a inregistrat o creștere de 1,1% fața de anul precedent, conform Businessinsider.com.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a publicat o lista cu 59 de afectiuni a caror tratare nu necesita vizita la medicul de familie. Astfel, pacientii care sufera de una dintre aceste afectiuni pot merge direct la medicul de specialitate din spital, potrivit CNAS. Si cetatenii cu urgente medico-chirurgicale…

- Cea mai vizibila zona în care poate crește par nedorit este fața. Deși cea mai eficienta metoda pentru îndepartarea parului nedorit ramâne în continuare epilarea cu ceara, la nivelul feței este recomandat sa folosim metode

- Pugilistul Ronald Gavril este increzator inaintea meciului din luna februarie cu David Benavidez, el afirmand ca stie ca de aceasta data il poate invinge pe american, informeaza worldboxingnews.net.“Abia astept sa intru din nou in ring si sa castig centura. I-am invatat rapid planul de joc…

- Periajul frecvent si de calitate, inca de la aparitia primului dinte la copii, ii poate scuti de multe neplaceri. Daca bugetul nu permite ingrijirea periodica a danturii in cabinetele de stomatologie, se poate apela la ingredientele naturale, care stau la baza dezvoltarii multor produse cosmetice.

- In timp ce majoritatea oamenilor se gandesc unde sa plece de sarbatori, psihologii explica ce inseamna „acasa“, importanta sentimentului de apartenenta si modul in care locul in care ne petrecem sarbatorile ne poate influenta starea emotionala.

- PreAYedintele Klaus Iohannis a participat, joi AYi vineri, la reuniunea Consiliului European, se aratAƒ A®ntr-un comunicat al AdministraAiei PrezidenAiale, care precizeazAƒ cAƒ RomA¢nia se aAYteaptAƒ ca aranjamentele convenite A®n cadrul primei etape de negociere sAƒ fie implementate rapid AYi integral

- Puiu Gheorghiu, un om foarte apropiat lui Florin Salam, spune adevarul despre plecarea roxanei Dobre de acasa. Invitat in cadrul emisiunii "Rai da buni", acesta a dezvaluit ca manelistul știa ce se va intampla.

- Foarte ușor de preparat acești braduți de Craciun, din aluat de biscuiți și nuca și vor fi de mare efect printre fursecurile de sarbatori! Putem jongla cu ingredientele din interior, dupa bunul plac.

- Guvernul Republicii Moldova va invita la inaugurarea primului Târg de Craciun tradițional, în stil european la Chișinau. Farmecul de poveste specific tradițiilor de iarna, ca în marile orase de pe continent, va prinde viața pe strada 31 august 1989, în perimetrul strazilor…