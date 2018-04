Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) și-a propus sa inregistreze toate terenurile agricole pentru care se acorda subvenții europene pana-n anul 2020, a declarat directorul Agenției, Radu Codruț Ștefanescu, pentru Capital. Astfel, din totalul de 3.181 UAT-uri din Romania,…

- Potrivit directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Vaslui, Daniela Chiper, primarii din județ care sunt interesați sa inceapa sau sa continue lucrarile de cadastru general pot solicita fonduri de la Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), care vizeaza…

- Primarii interesati sa inceapa sau sa continue lucrarile de cadastru general pot solicita incepand din aceste zile fonduri de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care dupa simplificarea procedurilor de licitatie spera sa inregistreze peste un milion de imobile in 2018.

- Ramas vacant dupa demiterea dr. Dan Dorin Morenciu, in vara anului trecut, din cauza rezultatelor slabe raportate pe campania de vaccinare antirujeolica, postul de director executiv a fost scos la concurs. In acest moment postul este ocupat de ing. chim. Anca Brindușa Movila, numire valabila pana la…

- Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri, informeaza AGERPRES . Statistica arata ca, in intervalul mentionat, in Romania, numarul caselor, terenurilor si…

- Judetele in care au fost vandute cele mai multe terenuri agricole in a doua luna din 2018 sunt Dambovita – 1.061, Timis – 924 si Arad – 733, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in februarie 2018 in Romania a fost 50.756, cu 4,5% mai mare decat in februarie anul trecut, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In februrie 2017, numarul tranzactiilor a fost de 48.567. ”Cele…

- Romanii au vandut in luna februarie a acestui an peste 30.000 de case, terenuri si apartamente, cu 4,5% mai multe tranzactii decat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).

- Ieri, fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a dat publicitații pe site-ul romania30.ro, protocoalele securitații. Redam, integral, materialul publicat pe romania3.0. DNA = Securitatea 2.0. Iata protocoalele Securitații 2.0: Începând din anul 2013, chiar dupa numirea sa, Kovesi…

- DNA ar fi incheiat, in anul 2013, dupa numirea Codrutei Kovesi in functia de sef al institutiei, un protocol cu Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care ar fi permis Directiei sa aiba acces fara mandat la toate datele de cadastru si notariale ale romanilor, potrivit lui Daniel Dragomir.

- Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, iar ulterior acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii,…

- In ianuarie s-au vandut, in tara, mai multe imobile decat anul trecut. In luna ianuarie 2018, au fost vandute, la nivelul intregii tari, 39.482 de imobile, cu 16.315 mai multe decit in ianuarie 2017, cele mai multe in Bucuresti, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Daca…

- Argesenii au vandut in prima luna a acestui an cu 70% mai multe locuinte si terenuri decat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara ...

- Romanii au vandut in prima luna a acestui an peste 39.000 de case, terenuri si apartamente, cu 70% mai multe tranzactii decat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).

- Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, in anul 2017 s-au vandut nu mai puțin de 7.671 de terenuri agricole din extravilan. Terenurile sunt principala marfa pe care o tranzacționeaza cei interesați de piața imobiliara. Daca pana nu de mult locuințele erau cele mai…

- Conservatorii condusi de cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si Partidul Social Democrat (SPD) de centru-stanga vor continua luni negocierile in vederea formarii noului guvern german, dupa ce cu o zi inainte termenul limita pentru incheierea lor a fost prelungit, informeaza agentia de…

- Faurești este prima comuna din Valcea cu toate imobilele cadastrate. Aproape 11.000 de acte au fost eliberate gratuit, prin Programul național de cadastru și carte funciara 2015-2023 (PNCCF). Lucrarile de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și…

- Timisul este judetul cu cea mai mare suprafata agricola, dar, in acelasi timp, se detaseaza si ca lider national al pietei funciare. Potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), in judetul Timis s-au perfectat pe parcursul anului trecut nu mai putin de 8.866 de…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a marit fondurile alocate primariilor in vederea cadastrarii proprietatilor si a anuntat ca va scoate la licitatie lucrari de cadastru din 660 de comune, ce vor fi realizate din fonduri europene. 31 ...

- Declarația 600, cea care trebuie depusa de romanii care au obținut venituri din activitați independente, a starnit un scandal destul de mare. Totul a culminat cu blocarea site-ului ANAF, ca urmare a traficului mult prea mare, iar apoi cu precizarea președintelui PSD, Liviu Dragnea, ca termenul pentru…

- Declarația 600 trebuia depusa pana la 31 ianuarie 2018 de catre cei care, in 2017, au obținut venituri din activitați independente, chirii, drepturi de autor, din agricultura, echivalente cu cel puțin 12 salarii minime pe an, indiferent daca au obtinut si venituri de natura salariala. Citeste…

- ANCPI grabește inregistrarea gratuita in 2018 a imobilelor, in evidențele de cadastru și carte funciara Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF), 587.013 de imobile, dintre care 192.606 in anul…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a crescut la 155.000 de lei fondurile alocate primariilor in vederea cadastrarii proprietatilor si a anuntat ca va scoate la licitatie lucrari de cadastru din 660 de comune, ce vor fi realizate din fonduri europene.

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF), 587.013 de imobile. Dintre acestea, 192.606 au fost inregistrate in anul 2016 si 386.298 in anul 2017. In 2018, ANCPI va grabi inregistrarea gratuita…

- In ultimii ani, KNF a insistat ca marile banci din Polonia sa-si listeze actiunile pentru a asigura transparenta si securitatea sectorului bancar. Autoritatea a extins anul acesta termenul limita al ofertei publice initiale (IPO) pentru Raiffeisen Bank Polska. Anul trecut, planul privind…

- Termenul limita pana la care Eugen Palcu, cel care a castigat licitatia publica cu strigare pentru marca culori, sigla si palmaresul FC Farul, trebuie sa achite suma de 904.450 de lei este 18 ianuarie. Daca nu se va plati aceasta suma, licitatia se va relua, iar SSC Farul Constanta va participa din…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre DAEA, a participat duminica, 14 ianuarie 2018, alaturi de secretarul de stat Daniel BOTANOIU, la intalnirea lunara organizata cu directorii Direcțiilor Agricole din toate județele Romaniei (DAJ). Desfașurata la sediul MADR, intalnirea a vizat o analiza…

- In anul 2017, la nivelul judetului nostru au fost vandute 16.716 de imobile, Aradul situandu-se pe locul 9 pe tara in ceea ce priveste dinamica vanzarilor, potrivit datelor statistice puse la dispozitie de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In luna decembrie 2017, numarul…

- Termenul limita pentru inscrierea la concsurul național ”Eurovision” se apropie de sfirșit, noteaza NOI.md. Astfel, concurenții care iși doresc sa iși incerce norocul in cadrul concursului mai au 4 zile la dispoziție pentru ași inscrie in concurs melodiile. Doritorii de a participa, pot sa iși depuna…

- Clujul imobiliar e cel mai scump din tara, dar e in top la vanzarile de apartamente Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate anul trecut in Romania a fost 627.802, dintre care 19,8% numai in Bucuresti si Ilfov, arata datele transmise miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate anul trecut in Romania a fost 627.802, dintre care 19,8% numai in Bucuresti si Ilfov, arata datele transmise miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).Astfel, cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate,…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) vrea sa cumpere, prin procedura negocierii, servicii de mentenanta software (corectiva si evolutiva) pentru sistemul IT de cadastru si publicitate imobiliara e-Terra, acord-cadru care va fi incheiat pe 4 ani si care are o valoare estimata…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca a inceput demersurile pentru simplificarea procedurii de alocare a sumelor destinate lucrarilor de cadastru general initiate de autoritatile locale. In 2018, primariile vor putea incheia contracte…