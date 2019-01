Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cele doua functii de vicepresedinti exista patru candidaturi, cei care doresc sa ajunga in aceasta functie fiind Marius Pasca – antrenorul echipei Dumbrava Gilgau, Horatiu Bogar – actualul vicepresedinte al AJF Salaj, Marius Cozma – fost jucator al echipei Armatura Zalau si Nicolae Danciu – observator…

- Am revenit astazi la Carei dupa o deplasare de 3 zile la Cluj Napoca. Deși este iarna in toate localitațile din județele Cluj, Salaj, Satu Mare sau Bihor, doar in municipiul Carei drumurile sunt total necurațate. ..și vorbim de centrul orașului…ce o fi prin cartiere….priviți cum arata banda de incadrare …

- Asociatia Judeteana de Fotbal isi alege noul presedinte la finele acestei luni, data alegerilor fiind programata pentru data de 26 ianuarie, de la ora 11, in sala festiva a Casei de Cultura a Sindicatelor din Zalau. Pana in prezent, singurul care si-a depus candidatura este actualul presedinte, Daniel…

- Zeci de oi au fost filmate, duminica, pe Drumul European 81, din Salaj, oprite pentru a linge sarea aruncata de drumari pe carosabil. In zona s-au format coloane de masini, iar imaginile postate de soferi pe Facebook au devenit virale. Mirel Matyas, din Zalau, a postat pe pagina sa de Facebook imagini…

- Intrunit in data de 21 decembrie 2018, Comitetul Executiv al Asociatiei Judetene de Fotbal (AJF) Salaj a stabilit data alegerilor pentru functia de presedinte, post ocupat in prezent de Daniel Sabou, fost manager al Clubului Sportiv Viitorul Zalau. Adunarea Generala Extraordinara de Alegeri a fost programata…

- Tradiționalele anchete de final de an ale cluburilor din sportul bihorean au oferit conducatorilor acestora momentul prelnic pentru analiza sezonului recent incheiat. Toți aceștia s-au plans, la unison, de finanțarea insuficienta cu care s-au confruntat in acest sezon. Dan Matei, directorul…

- In perioada 9-10 noiembrie 2018, s-a desfașurat cea de-a X-a editie a Concursului Interjudetean de Matematica „Argument,” concurs organizat de Colegiul National „Gheorghe Șincai” din Baia Mare. Au participat elevi din șapte județe ale țarii – Bihor, Bistrița-Nasaud, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu-Mare,…

- Dupa Inter Conti, Railex și Romfour, care au devenit sponsori principali ai Ligii a IV-a, Cupei Romaniei și Ligii a V-a, conducerea Asociației Județene de Fotbal a reușit sa semneze un nou parteneriat cu firma importanta suceveana, de aceasta data pe segmentul juvenil. In urma acestui protocol, ...