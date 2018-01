Stiri pe aceeasi tema

- Clubul ceh Sparta Praga a venit cu o noua oferta pentru Nicolae Stanciu, fotbalistul roman al lui Anderlecht Bruxelles, informeaza cotidianul belgian La Derniere Heure. Noua oferta, formulata luni seara, prevede bonusuri mai ridicate decat oferta initiala. Daca Anderlecht accepta propunerea Spartei,…

- Nicolae Stanciu (24 de ani) a avut o oferta concreta de la Sivasspor, dar s-a inteles in cele din urma cu Sparta Praga. Jucatorul a ramas in Belgia dupa primul stagiu de pregatire al lui Anderlecht, dar in aceasta seara va ajunge la Praga alaturi de agentul sau, Anamaria Prodan. Gigi Becali…

- Turcia a inceput sa exporte oua in Romania si in alte state europene, dupa ce regiunea a fost afectata in aceasta vara de scandalul contaminarii oualor cu substanta toxica denumita fipronil. Bedri Girit, vicepresedintele Asociatiei Exportatorilor de Produse Animale si de Pescarie de la Marea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Claudiu Keseru a admis ca a vorbit cu Marius Sumudica despre un eventual transfer la Kayserispor. Internationalul român a anuntat ca echipa turca intra clar în calculele lui, daca nu va semna prelungirea contractului cu Ludogorets.

- Taxa va avea un nivel de 5% și se aplica majoritații bunurilor și serviciilor, potrivit bbc.com . Guvernele doresc sa creasca veniturile in fața prețurilor scazute ale petrolului. Impozitul a fost introdus la 1 ianuarie in ambele țari. Emiratele Arabe (populație 4,49 milioane locuitori) estimeaza ca,…

- Razvan Marin și Florin Cernat au petrecut in Brașov. Marin tocmai a venit din vacanța, dupa un final bun de sezon cu Standard Liege, Cernat a fost golgheterul Turneului Vedetelor de la Brașov . Allstadt, echipa brașovenilor Tibi Ghioane, Romeo Surdu sau Cristi Ionescu, a fost caștigatoarea ediției 2017…

- Precedenta experienta asiatica a lui „Reghe“ s-a incheiat cu o demitere de la Al-Hilal (Arabia Saudita). Atunci, el a devenit singurul roman din istoria clubului care n-a castigat niciun trofeu cat a stat pe banca. Ajuns in Emirate, tehnicianul de 42 de ani are un mandat mult mai reusit.

- Keșeru, in Turcia? Cleo ar putea deveni coleg cu Ioan Hora. Claudiu a acceptat sa negocieze cu Akhisar Belediyespor, locul 12 in campionatul Turciei. Atacantul de 31 de ani a intrat in ultimele sase luni de contract cu Lodogoret (Bulgaria). Internationalul roman si-ar putea continua cariera in Turcia.…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat din nou pentru Standard Liege, dar echipa antrenata de portughezul Ricardo Sa Pinto a fost invinsa cu 2-1, in deplasare, de KV Kortrijk, miercuri seara, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Belgiei. Internationalul roman a deschis…

- Alexandru Baluța a reacționat dupa ce a fost eliminat de Istvan Kovacs in partida caștigata de CS U Craiova cu CFR Cluj, scor 2-1. Capitanul oltenilor lanseaza cateva sageți la adresa lui Kovacs și recunoaște ca se gandește chiar la o plecare de la CS U Craiova. "Prea ușor mi s-au oferit acele cartonașe…

- Ministrul Culturii si al Informatiei din regatul Golfului, Awwad bin Saleh Alawwad, a anuntat ca interdictia care desfiintase salile de cinema a fost revocata. Comisia generala pentru media audiovizuale a inceput acordarea de licente pentru red...

- Un barbat din Austria imbracat in Moș Craciun obligat sa-și dea jos barba pentru ca incalca legea privind purtarea valului islamic, ținuta tradiționala a femeilor musulmane, scrie Daily Mail. Barbatul care s-a imbracat in Moș Nicolae și mergea spre o școala a fost oprit de poliție in trafic. Un ofițer…

- Aproape o treime din armele folosite de gruparea Stat Islamic sunt fabricate în state membre UE, între care România, potrivit unui raport al Conflict Armament Research (CAR). Raportul arata ca militantii Statului Islamic folosesc armament fabricat în tari precum…

- Biletul zilei din fotbal 14 decembrie. Sugestii de pariere pentru meciul Ajax – Excelsior. Biletul Zilei conține sugestii de pariere pentru un meci din Emiratele Arabe Unite, anume Al Wahda FC Abu Dhabi vs Al Wasl SC, dar și pentru unul din campionatul Olandez, mai exact Ajax Amsterdam vs Excelsior…

- Cosmin Olaroiu a dezvaluit intr-un interviu pentru Adevarul motivele pentru care s-a despartit de formatia Al Ahli dupa patru ani si jumatate. Antrenorul in varsta de 48 de ani a explicat cu lux de amanunte ce se intampla la formatia din Golful Persic. Al Ahli a inregistrat sapte remize consecutive…

- Cota fostului tehnician al FCSB in zona Golfului e una excelenta, dovada interesul enorm manifestat dupa ce a ramas fara echipa. In cele din urma, viitorul sau pare legat de al Al-Ahli Saudi, formatie care e pe punctul de a-l demite pe Rebrov. "Este de asteptat ca in urmatoarele doua zile…

- Horoscop In ultimul timp, pe tabla de șah a Orientului Mijlociu și Apropiat, Iranul a mutat pionii lui, cu indemanare și inteligența, in Siria, Irak și Yemen. Amenința cu exportul revoluției islamice șiite țarile Golfului și Arabia Saudita. MBS, Mohammad bin Salman, tanarul conducator de facto al regatului…

- Olaroiu, dorit de la Al Ahli din Arabia Saudita. Demis de Al Ahli Dubai (Emiratele Arabe), Oli e dorit de locul secund in campionatul Arabiei Saudite, scrie presa din Golf, citata de telekomsport.ro. Locul doi in campionat, Al Ahli Saudi vrea sa se desparta de actualul antrenor, ucraineanul Serghei…

- In varsta de 48 de ani, tehnicianul roman se afla pe banca formatiei din Emiratele Arabe Unite din 2013, iar in aceasta perioada a cucerit doua titluri, doua Cupe ale Ligii, 3 Supercupe si a fost finalist in Liga Campionilor Asiei. Șeicii și-au pierdut insa rabdarea cu antrenorul care in luna…

- Summitul anual al sefilor de stat arabi din Golf va avea loc conform programarii, pe 5 si 6 decembrie, in Kuweit, au anuntat miercuri oficiali din Golf citati de Reuters, in ciuda unei dispute legate de Qatar intre unii membri ai grupului. Disputa intre state membre ale Consiliului de Cooperare al…

- Laurențiu Reghecampf continua lupta pentru caștigarea campionatului in Emiratele Arabe Unite. Al Wahda, echipa pregatita de fostul tehnician al Stelei, se afla pe locul 3, cu 16 puncte, dupa opt etape, la patru puncte de liderul Al Wasl. Al Wahda joaca joi, de la ora 17:45, pe teren propriu, cu Al Sharjah,…

- Dupa ce luni, Vila Florica a devenit bun de patrimoniu național, odata cu semnarea contractului de vanzare - cumparare intre Ministerul Culturii și proprietari, marți, 14 noiembrie, imobilul a intrat in administrarea CJ Argeș, in urma incheierii unui contract de comodat intre Minister și Consiliul Județean.…

- Un cutremur de peste 7 grade s-a produs, duminica, la granita dintre Iran cu Irak. Serviciul de monitorizare geologica din Statele Unite (USGS) a anunțat inițial ca magnitudinea seismului a fost de 7,2 grade. Ulterior, și-a revizuit estimarea la 7,3. Un seism cu magnitudinea de 7,3 grade…

- Cosmin Olaroiu este foarte aproape sa paraseasca gruparea Shabab Al Ahli, dupa doua sezoane in care a condus gruparea din Emiratele Arabe Unite. Tehnicianul de 48 de ani se afla in ultimul an de contract și ar fi nemulțumit de relația cu oamenii din conducerea clubului. ...

- Saad al-Hariri, premierul libanez ce anuntat in weekend, de la Riad, ca renunta demisioneaza, este in arest la domiciliu in Arabia Saudita, afirma un ziar pro-Hezbollah, citat de Reuters. Biroul sau din Liban si presa saudita spun insa ca el a fugit marti in Emiratele Arabe Unite, aliate ale Arabiei…

- Tehnicianul echipei Anderlecht Bruxelles, Hein Vanhaezebrouck, a declarat, vineri, referitor la faptul ca Nicolae Stanciu s-a plans ca este folosit prea putin la formatia belgiana, ca uneori "si jucatorii trebuie sa se priveasca in oglinda". “Este logic sa se intrebe unele lucruri. Insa eu sunt aici…

- Mai mulți utilizatori ai aplicației WhatsApp au raportat dificultați in transmiterea și recepționarea mesajelor. Problemele au fost raportate inclusiv de utilizatori din Romania. Mai mulți utilizatori ai aplicației de mesagerie WhatsApp au raportat probleme in transmiterea și recepționarea de mesaje.…

- Marian Dima Tehnicianul prahovean originar din Ceptura, Ciprian Panait, a bifat primele trei meciuri la echipa saudita de prim-esalon Al Raed, formatie pe care a preluat-o, de pe ultimul loc al clasamentului, cu doar un punct castigat in primele 5 meciuri din acest sezon! „Intepenita” pe ultimul loc,…

- Pe vremea cand era la Al-Hilal (Arabia Saudita), Laurentiu Reghecampf a fost in centrul unui scandal urias, deoarece Victor Piturca, aflat la Al-Ittihad (Arabia Saudita) a refuzat sa-i stranga mana. Acum, „Reghe“ a avut parte de o primire complet diferita in Dubai.

- Centrul Impotriva Finanțarii Terorismului (TFTC), inființat de Statele Unite și de Arabia Saudita, a anunțat miercuri primele sancțiuni impotriva unor lideri ai Statului Islamic și ai Al-Qaida din Yemen, informeaza AFP. Masurile vor fi aplicate de SUA și de șase țari din zona Golfului. Secretarul…

- Noul antrenor al echipei Anderlecht Bruxelles, Hein Vanhaezebrouck, a oferit cea mai ciudata explicatie posibila, atunci cand a fost chestionat fata de faptul ca nu se bazeaza pe serviciile lui Nicusor Stanciu. Tehnicianul a spus ca internationalul roman, cel mai scump jucator din istoria fotbalului…

- Trecerea la ora de iarna in 2017 se face in noaptea dintre 28 și 29 octombrie 2017 (ultima duminica din luna octombrie), schimbarea orei facandu-se astfel incat ora 4:00 a diminetii de 29 octombrie 2017 sa devina ora 3:00. Ziua de 29 octombrie, care va avea 25 de ore, va fi cea mai lunga…