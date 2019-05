Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Barboianu (31 de ani) a jucat astazi in meciul pierdut de Concordia Chiajna cu Dinamo, scor 0-2, pe trei posturi: fundaș dreapta, central și mijlocaș dreapta. Fotbalistul s-a aratat dezamagit de ultimul loc pe care-l ocupa echipa lui in play-out și spune ca i-a mai ramas doar speranța. „E greu…

- Mircea Rednic, 57 de ani, antrenorul lui Dinamo, a confirmat dupa meciul cu Concordia Chiajna, caștigat cu 2-0, ca e interesat de mijlocașul Nicolas Gorobsov, 29 de ani, și fundașul Andrei Marc, 26 de ani, ambii din echipa Chiajnei. Informația a fost publicata azi de Gazeta Sporturilor. „Am vorbit…

- Formatia Poli Iasi a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, luni, pe teren propriu, in compania echipei Concordia Chiajna, in etapa a VI-a a play-out-ului Ligii I potrivit news.roPentru Poli Iasi a marcat Enoh '46, iar pentru Concordia a inscris Cristescu '43. Poli Iasi:…

- Concordia Chiajna și Dunarea Calarași se infrunta in primul meci al etapei cu numarul 5 din play-out. Partida e programata la ora 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. liveTEXT de la 18:00 » Chiajna - Calarași Urmarește AICI live + statistici Echipele…

- Concordia Chiajna și FC Voluntari joaca azi, de la 15:00, in etapa a 3-a din play-out-ul Ligii 1. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, LookSport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 15:00 » Concordia Chiajna - FC Voluntari Click AICI pentru liveTEXT Echipe probabile: Chiajna: Ramniceanu…

- Concordia Chiajna și Hermannstadt se dueleaza azi, de la ora 18:00, intr-un duel pentru supraviețuire din play-out. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. live de la 18:00 » Chiajna - Hermannstadt Click AICI pentru statistici + liveTEXT Echipele…

- FC Dinamo a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Concordia Chiajna, in etapa a XXVI-a a Ligii I, ultima a sezonului regulat, potrivit news.ro.Au marcat: Papzoglou '39, Sorescu '66 / Ropotan '69. Min. 39, 1-0: Papazoglou a fost lansat in adancime de Nistor…

- Chiajna și FC Voluntari joaca azi, de la ora 20:00, in ultimul meci din etapa a 25-a din Liga 1. Partida este liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și LookTV. liveTEXT de la 20:00 » Concordia Chiajna - FC Voluntari Click AICI pentru liveTEXT Echipe probabile: Chiajna:…