- Primarul sectorului 4, Daniel Baluta, doreste ca lucrarile pentru prelungirea Magistralei 2 de metrou cu o statie sa inceapa anul viitor. "In mod normal, la experienta pe care am capatat-o pana in acest moment, nu avem niciun motiv ca in cursul anului viitor, poate nu in prima jumatate a lui,…

- Cristi Pustai, managerul general al lui Gaz Metan, a vorbit despre suma de 350.000 de euro pe care Becali vrea s-o ofere medieșenilor pentru transferul lui Darius Olaru (20 de ani/mijlocaș ofensiv). "Nu e cazul sa ne opunem unei vanzari acum, nu trebuie sa mai facem greșelile din trecut. La Olaru trebuie…

- Becali a ajuns la concluzia ca preparatorul fizic e una dintre cele mai mari probleme de la FCSB și a inceput sa caute un posibil inlocuitor pentru Marian Lupu, omul care se ocupa in prezent de pregatirea lui Gnohere&co. "Primesc foarte multe oferte. M-a sunat și Florentin Marinescu. Vrea sa vina sa…

- "Bizonul" Gnohere are un start fulminant de sezon cu FCSB, dupa ce si anul trecut a fost golgheter. Atacantul francez a marcat de sapte ori si a oferit un assist in opt meciuri jucate in toate competitiile!

- Singura modalitate prin care cluburile din Romania isi pot asigura bugetul pentru anii urmatori, accederea in grupele unei competitii europene, isi joaca joi un nou episod. FCSB joaca, de la 21:30 pe National Arena, returul partidei cu croatii de la Hajduk Split. Dupa 0-0 in tur,...

- Aparut de nicaieri pe harta fotbalului romanesc, Nelutu Varga, patronul CFR-ului, a dat lovitura de la primul sezon in Liga 1 Betano si, chiar daca l-a demis pe Edi Iordanescu, are parte de un portret frumos zugravit de fostul antrenor din Gruia.

- * Gigi Becali a declarat, ieri, la Digi Sport, ca dupa ce a vazut ca Billel Omrani a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj l-a contactat pe Mihai Stoica si i-a cerut acestuia sa ia legatura cu Raul Rusescu, pentru a-l aduce la FCSB. Problema este ca clubul lui Rusescu, Osmanlispor, vrea sa prelungeasca…

- FCSB – PAOK Salonic, al treilea amical din Olanda (ora 20.00). Duel cu Razvan Lucescu și cu Fernando Varela. FCSB va susține asta-seara, in localitatea Wenum-Wiesel, al treilea amical din cantonamentul din Olanda. Dupa doua egaluri cu FC Bruges (scor 1-1) și cu Ajax Amsterdam (scor 1-1) , vicecampioana…