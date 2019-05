Vrea îngheţarea impozitelor până în 2040! Anunțul făcut de Liviu DRAGNEA „Am mai discutat despre inghetarea impozitelor pe proprietate pana in 2040. Sa nu mai creasca. Asta daca nu vine USR si desfiinteaza proprietatea. De asemenea foarte multi oameni se chinuie pentru dezmembrari, mosteniri. Vrem neaparat sa facem lucrul acesta. Pentru subventiile in agricultura, am vorbit serios cu Guvernul si lucram in aceasta vara, pentru ca vreau sa eliminam impozitele pe subventiile agricole. Subventiile la noi sunt mai mici ca in Franta. Vrem sa le dam un impuls”, a conchis Dragnea. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

