- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, referitor la declaratiile lui Traian Basescu, potrivit carora una din rezolutiile adoptate in Congres arata ca PSD il sustine pe presedintele Klaus Iohannis la presedintia Consiliului European, ca el n-a inteles asta si nici

- „Sa va lamureasca Traian Basescu. Eu n-am inteles asta din discursul meu, dar daca el a tradus asa...”, a declarat Liviu Dragnea la finalul sedintei informale a BPN, referitor la declaratiile lui Traian Basescu potrivit carora PSD il sustine pe presedintele Klaus Iohannis pentru preluarea presedintiei…

- Liviu Dragnea a declarat ironic luni, intrebat daca PSD il va susține pe Klaus Iohannis pentru al doilea mandat, ca este „intr-adevar o știre importanta”. „Asta intr-adevar este o știre importanta. E o mare surpriza. ”, a spus Liviu Dragnea. Cat despre dezvaluirea lui Traian Basescu,…

- Marian Neacsu, secretar general al PSD, a declarat, luni, legat de votul din Congresul PSD privind Conventia Nationala pentru presedintia Consiliului European, ca PSD va sustine un roman, indiferent de unde este, raspunzand la o intrebare daca l-ar sustine pe Klaus Iohannis.

- Traian Basescu a fost taxat dur de fosta sa consiliera, care spune ca fostul președinte a facut o greșeala impardonabila in direct la televiziunea B1. Liderul PMP ar fi spus ca Liviu Dragnea și PSD au votat pentru susținerea lui Klaus Iohannis la șefia Consiliului European. Raluca Boboc a reacționat…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta, luni, sesizarea redactiei Lumea Justitiei (luju.ro) privind eticheta ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Conform procedurii, au fost citate toate partile, a precizat pentru News.ro…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, duminica seara, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa fie "foarte alertat" de voturile pentru Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, primite de acestia la congresul partidului, deoarece respectivele voturi indica existenta unui "filon care va exploda",…

- "Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile, rafuielile politice, politicile partizane si sa stabilim impreuna care sunt proiectele majore pe care trebuie sa le aiba Romania in vedere, dar si care sunt realizabile.”, a spus Liviu Dragnea, sambata, la Congres. Traian Basescu a descifrat cuvintele…

- Reprezentantii social-democratilor prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au votat in unanimitate in favoarea inceperii dezbaterilor pentru cinci conventii nationale. Printre ele se afla și Conventia nationala pentru presedintia Consiliului UE."Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca discursul sau de la Congresul extraordinar al partidului nu are nicio legatura cu o eventuala candidatura a sa la presedintie, pentru ca, deocamdata, PSD nu isi va desemna un astfel de candidat. Intrebat daca este adevarat ca discursul…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a fost ales vicepreședinte al Partidului Social Democrat pentru regiunea de Sud Est, la Congresul extraordinar al partidului, care are loc sambata la Sala Palatului din București. Au fost 623 voturi pentru și 8 voturi nule. Sistemul ''ticalos'' trebuie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut sambata delegatilor participanti la Congresul extraordinar al partidului, o confirmare verbala pentru functia pe care o ocupa, informeaza Agerpres.ro La finalul unui discurs de peste o ora, Dragnea i a intrebat pe delegatii PSD: Vreti sa continuam Aveti curaj…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut sambata delegatilor participanti la Congresul extraordinar al partidului, o confirmare verbala pentru functia pe care o ocupa. La finalul unui discurs de peste o ora, Dragnea i-a intrebat pe delegatii PSD: "Vreti sa continuam? Aveti curaj? Aveti curaj…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Congres, ca in Romania este o atmosfera de „ura si de conflic”, afirmand ca, in cazul legilor justitiei acest conflict se duce intre PSD , care vrea sa aduca legislatia in normaliatea secolului XXI si „adeversari”. „Este o atmosfera…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, la Congresul PSD, faptul ca, daca preseidntele Klaus Iohannis nu va semna revocarea Laure Codruta Kovesi, isi va semna singur sentinta. Urmarea: nu va castiga acelasi mandat.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a vrut sa comenteze declaratiile lui Gabriel Oprea referitoare la modul cum l-a ajutat de mai multe ori in cariera, precizand ca va vorbi mai multe dupa Congresul PSD de maine.

- Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, legat de nemultumirile exprimate de unii membri PSD in privinta candidaturilor la Congresul din 10 martie, ca nu stie cat de bine le...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca in timp ce se faceau „chermeze” cu sefii serviciilor de informatii, el era condamnat, afirmand ca la Congresul PSD se va discuta mult despre relatia SRI-PSD, SRI-Guvern, SRI-Parlament.

- Presedintele social-democratilor Liviu Dragnea a declarat, joi, legat de nemultumirile exprimate de unii membri PSD in privinta candidaturilor la Congresul din 10 martie, ca nu stie cat de bine le face "acest scandal exagerat", dar ar fi bine sa se gandeasca si la partid. "Daca mi-aduc…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general vor fi alesi prin vot la Congresul PSD din 10 martie, a anuntat luni presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, inaintea ședinței PSD, ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. "Eu nu ii voi cere explicatii…

- Peste 100.000 de oameni au semnat, intr-o saptamana, petitia prin care o sustin pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie si ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa respinga cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea institutiei. Pana joi seara, petitia fusese semnata de peste 103.600…

- Imediat dupa prezentarea raportului DNA, in cadrul careia președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut un discurs, președintele PSD, Liviu Dragnea, a reacționat rapid, afirmand ca seful statului greseste cand vorbeste despre „inculpati si condamnati” care s-au unit impotriva DNA.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii Constitutionale a Romaniei, atributul de a o revoca sau nu pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- Redam declarația președintelui Romaniei, facuta vineri, la Bruxelles: ”Asta (n.r, revocarea) este o procedura care va mai dura. (…) Nu am vazut raportul, nu l-a vazut nimeni, raportul pe care s-a bazat domnul ministru, insa prestația pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nu dorește sa colaboreze cu președintele Klaus Iohannis pe tema justiției, pentru ca el nu are atribuții pe acest domeniu.”Nu vreau sa colaborez cu președintele pe tema justiției, pentru ca eu nu am atribuții aici. Eu am cerut aceasta discuție de…

- Constituirea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea SPP este un demers politicianist, pentru ca activitatea acestei institutii putea fi analizata fara probleme in Comisiile de aparare, a declarat joi la Palatul Cotroceni presedintele Klaus Iohannis. Intrebat cum comenteaza…

- Dragnea cere sa fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie stiute; sunt lucruri grave Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni seara, la Antena 3, criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului Cabinet, Dragnea spunand ca seful statului "nu putea sa rateze momentul". El a mai spus ca spera ca seful statului sa fie "mult…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, vineri, ca seful statului ”a vrut sa rezolve repede lucrurile”, insa PSD ”nu s-a grabit deloc” sa isi instaleze guvernul, afirmand ca Iohannis ar fi trebuit sa impuna un director al SIE inainte de a nominaliza pentru a treia oara un premier PSD.…

- Liviu Dragnea îi raspunde lui Klaus Iohannis în scandalul penalilor. Președintele PSD nu renunța la posibilitatea ca din Guvern sa faca parte unele persoane cu probleme penale. „Raspund la orice fel de invitație. Comitetul Executiv Național va vota în Plen, vineri,…

- Presedintele PSD vine cu o replica fulger dupa ce președintele Klaus Iohannis a afirmat marți ca persoanele cercetate penale nu au ce cauta in fruntea statului."Raspund la orice fel de invitatie. O sa ii spun si domnului presedinte: CEX va vota in plen, vineri, orice propunere de membru al…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata luni, de la ora 16.00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. …

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca președintele Klaus Iohannis ar fi fost „pacalit” privind un plan al lui Liviu Dragnea de suspendare a șefului statului daca nu ar fi desemnat noul premier PSD. „Poate coristii reusesc sa explice public, cat este de constitutional ca…

- Avertisment fara precedent al fostului presedinte, Traian Basescu, la adresa lui Klaus Iohannis. Actualul senator spune ca seful statului a fost pacalit cu suspendarea pentru a o accepta pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Mai mult, seful PMP e total nemultumit de nominalizare si anunta…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a devenit cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea, afirmand ca presedintele putea cere un alt premier PSD, cu minima experienta administrativa si politica, daca nu ar fi privit cu nepasare Romania. …

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, miercuri, ca desemnand-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier Klaus Iohannis si-a periclitat obtinerea celui de-a doilea mandat prezidential la Cotroceni. "Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi al doilea mandat,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, declarat, miercuri, ca, prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier, presedintele Klaus Iohannis “a ales stabilitatea” si a evitat intrarea Romaniei intr-o criza politica. “Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie si a altora…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Un roman a publicat un anunț de angajare pentru prim-ministru, dupa ce Mihai Tudose și-a dat demisia de la conducerea Guvernului. Conform fișei postului candidatul ideal trebuie sa fie roman, sa cunoasca limba romana „cat de cat”, iar deținerea unui dosar penal reprezinta un avantaj. Anunțul de angajare…

- Uniunea Salvati Romania il va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge in opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionand ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decat sa deschida piata pariurilor cat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca ministrul de Interne Carmen Dan a provocat criza politica, „probabil indemnata de Liviu Dragnea”, afirmand ca mentinerea acesteia in Guvern si inlaturarea lui Mihai Tudose l-ar decredibiliza pe Dragnea.

- Analistul politic considera ca decizia de a alege un contracandidat pentru Klaus Iohannis, cu doi ani inainte de alegeri, este una corecta. Bogdan Chirieac este convins ca deși PSD nu va caștiga președinția in 2019, partidul va ajunge cu certitudine in turul 2. El a avansat și un posibil candidat,…

- 2017 a stat sub semnul unui conflict marcant între Cotroceni și Palatul Victoria, dar și între Klaus Iohannis și Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu, lideri ai Opoziției, dar și ai celor doua camere ale Parlamentului, pe care nu a ezitat sa

- Traian Basescu i-a raspuns dur lui Calin Popescu Tariceanu, dupa ce șeful Senatului i-a transmis lui Klaus Iohannis ca se folosește de tacticile fostul președinte. "El face aceeași greșeala pe care a facut-o predecesorul sau, Traian Basescu, de a folosi aceste forțe represive ale statului pentru…