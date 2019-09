Vrea controale pe disponibilizările de la Compania de Apă ARAD. Deputatul PSD, Florin Tripa, trage un nou semnal de alarma, intr-un comunicat de presa, cu privire la disponibilizarile de la Compania de Apa Arad, „in urma carora vor ramane pe drumuri aproximativ 200 de persoane, pentru a face loc clientelei liberale, care taie frunze la caini pe bani publici”. Vineri, 13 septembrie, Tripa a transmis ca „solicit autoritaților competente sa faca verificari de urgența cu privire la ilegalitațile comise in cadrul acestei acțiuni de la Compania de Apa”. „In ultimele zile, am primit o mulțime de informații din partea unor persoane din cadrul Companiei… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

