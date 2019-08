Vrâncean cu permisul suspendat, depistat în trafic în județul Galați DEPISTAT CONDUCAND AUTOTURISMUL FARA DREPT La data de 12 august a.c., in jurul orei 18.20, polițiștii Serviciului Rutier Galați au oprit in trafic, pe D.N. 25, in interiorul comunei Ivești, un autoturism care circula cu viteza de 68 km/h și la volanul caruia se afla un barbat, de 46 de ani, din județul Vrancea. In […] Articolul Vrancean cu permisul suspendat, depistat in trafic in județul Galați apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutier La data de 5 august a.c., ora 22.35, polițiștii Biroului Rutier Focșani au depistat un barbat, de 23 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Unirii din municipiul Focșani, deși avea acest drept suspendat. Pe numele sau a fost intocmit dosar…

- Transport ilegal de material lemnos, depistat de politisti Ieri, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au depistat pe DN 2 D, pe raza localitații Bolotești, un barbat, de 24 de ani, din comuna Nereju, in timp ce transporta cu o autoutilotara cantitatea de 13,45 mc. cherestea tivita molid deși…

- FOTO – Arhiva Un barbat din orasul Sangeorz Bai, judetul Bistrita-Nasaud, a fost depistat la volanul unui autoturism pe DN1C, prin localitatea clujeana Iclod, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene Cluj au depistat un barbat de 24 de ani, din orasul…

- Un tanar campulungean cu permisul suspendat a incercat sa fuga de polițiștii care au vrut sa-l opreasca in trafic. Un echipaj de poliție rutiera din cadrul Poliției Municipiului Campulung Moldovenesc a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe strada Calea Bucovinei din…

- FOTO – Arhiva Un tanar din comuna clujeana Mintiu Gherlii s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat, prin Dej, la volanul unui autoturism deși avea permisul de conducere suspendat. Politistii Biroului Rutier Dej au depistat miercuri, 10 iulie, in jurul orei 10:20, un barbat de 23 de ani, din comuna…

- "Politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta l-au identificat, in trafic, pe barbatul in cauza, in zona intersectiei bulevardului Mamaia cu bulevardul Tomis. Politistii au efectuat semnal de oprire regulamentar si, pentru ca nu s-a conformat, acestia au procedat la urmarirea motocicletei cu autospeciala…

- Dosare penale la regimul circulației rutiere La data de 14.06.2019, ora 13.00, cu ocazia activitaților specifice desfașurate, polițiștii din cadrul Poliției Mun. Adjud au depistat și oprit pentru control pe D.N.2 – E85 un autoturism care era condus de catre un barbat, in varsta de 38 de ani, din comuna…

- A CONDUS DEȘI AVEA O ALCOOLEMIE RECORD Polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu cerceteaza un barbat pentru conducere sub influența alcoolului. (Marți), in jurul orei 16.10, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au depistat un barbat, de 51 de ani, din comuna Vizantea-Livezi, in timp ce conducea…