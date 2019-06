Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii vranceni sunt protejati de cativa ani de sistemul antigrindina, care functioneaza in judet. De la inceputul acestui sezon, Unitatea respectiva, prin cele zece puncte de lansare a tras un numar record de rachete care au avut efectul scontat, iar grindina de mari dimensiuni a fost sparta. Chiar…

- La Iași, din 2011, este deschis Centrul Zonal de Coordonare Moldova si Unitatea de Combatere a Caderilor de Grindina Moldova 1 Iasi. La inceput, proiectul prevedea ca intregul județ sa fie protejat prin instalarea de puncte de lansare de rachete antigridina in zona Cotnari și in zona municipiului Iași.…

- 1.000 de rachete antigrindina au fost lansate din cauza fenomenelor meteo extreme în ultima vreme, a anuntat ministrul Agriculturii, Petre Daea. Situatia este delicata recunoaste seful de la Agricultura si spune ca vor fi acordate desapagubiri.

- Suprafata agricola afectata de inundatii si grindina este undeva la 10.000 de hectare la nivel national, dar culturile nu sunt compromise, ci doar se afla in pericol temporar, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Angajații Stației antigrindina din comuna Vișina, județul Olt, au lansat 17 rachete care au dus la spargerea norilor formați deasupra localitații și au salvat, in acest fel, culturile și casele locuitorilor.Cele 17 rachete antigrindina au fost lansate miercuri seara de la Stația din comuna Vișina,…

- Ministerul Agriculturii a anuntat ca vineri au fost lansate 123 de rachete pentru combaterea caderilor de grindina, iar pana in prezent, din informatiile disponibile, nu au fost raportate caderi de grindina pe teritoriul protejat. „Ca urmare a instabilitatii atmosferice severe inregistrate in data de…

- Petre Daea a dorit sa evalueze, la fața locului, impreuna cu specialiștii, care sunt pagubele provocate de grindina. "O parte din suprafața a fost afectata. Cu specialiștii, la fața locului, stabilim masurile tehnice ce trebuie luate in continuare in așa fel incat sa putem sa dirijam vegetația in…

- "Avem la ora actuala zece puncte de lansare a rachetelor antigrindina operative, opt in Vrancea si doua in Galati. Studiul de fezabilitate prevede 20 de puncte de lansare a rachetelor antigrindina, din care 12 in Vrancea si opt in Galati. In acest an, Guvernul a alocat suma de 7,6 milioane de lei…