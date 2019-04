Un detinut in varsta de 25 de ani, incarcerat la Penitenciarul Focsani dupa ce a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata, a evadat joi, la pranz, in timp ce se afla la munca pe raza localitatii Dumbravita, potrivit institutiei. "Joi, 25 aprilie 2019, in jurul orei 13,15, s-a constatat ca detinutul Constantin Ionut Razvan, in varsta de 25 ani, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata, fara antecedente penale, a parasit punctul de lucru exterior de pe raza localitatii Dumbravita",…