- Un acoperis s-a desprins de pe un bloc ANL, iar un copac a fost doborat luni seara, in municipiul Focsani, in urma unei puternice vijelii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.

Patru gospodarii si mai multe gradini din comuna Urechesti au fost inundate in urma unei ploi torentiale care a cazut in zona vineri dupa-amiaza, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit agerpres.ro.

Pompierii vranceni au intervenit marti in trei localitati pentru preluarea mai multor proiectile perforante si explozive, descoperite de localnici in urma unor lucrari agricole, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit agerpres.ro.

- O fanarie de 300 de metri patrati si 10 tone de furaje au ars marti seara la Andreiasu de Jos, ca urmare a unui trasnet care a cazut direct pe anexa gospodareasca, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Vrancea, citat de Agerpres.roPompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri…

- Doi copii si o femeie au fost raniti, luni, in urma unui accident produs la Golesti, pe DN2-E85, in care au fost implicate trei autoturisme, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "Detasamentul de Pompieri Focsani intervine cu o autospeciala de…

- Un subofiter din cadrul Detasamentul de Pompieri Focsani, in varsta de 48 de ani, a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce i s-a facut rau in timpul serviciului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "In data de 30.03, in jurul orei 23,30, unui…