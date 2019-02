Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei zile de la oribila crima de la Slobozia Ciorasti, fapta comisa asupra omului de afaceri Constantin Chirita, au aparut si primele nume ale unor posibili suspecti in acest caz. Este vorba despre trei barbati din Vrancea si Bacau, pe care politistii i-au prins in Vama Nadlac, in timp ce voiau…

- Mai multe persoane care ar avea legatura cu uciderea omului de afaceri de la Slobozia Ciorasti au fost identificate, luni, la Vama Nadlac, in timp ce intentionau sa paraseasca tara, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In continuarea cercetarilor privind cazul barbatului gasit…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru infractiunea de omor si face cercetari pentru a se stabili imprejurarile in care a decedat barbatul impuscat, vineri seara, pe drumul judetean Focsani - Slobozia Ciorasti si identificarea autorului faptei,…

- Anchetatorii fac verificari in vederea identificarii autorului sau autorilor in cazul barbatului de 61 de ani gasit impușcat in mașina sa, pe DJ 205 R, spre Slobozia Cioraști. Potrivit informațiilor primite de la procurorul Angela Van, din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, in cauza…

- Doi barbati care ar fi furat sume de bani si 56 de telefoane mobile dintr-un magazin din Corabia, pe care l-au spart noaptea, mascati, au fost retinuti in urma unor perchezitii si vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Cei trei suspecți care au fost retinuti in cazul crimei de la Medias, care a șocat intreaga populație la acest sfarșit de saptamana, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, doi dintre ei fiind cercetati penal pentru omor si al treilea, pentru lovire, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu,…

- George Simion, președintele Acțiunii 2012, va candida la alegerile europarlamentare din luna mai. Sub sloganul „ROMANIA MARE IN EUROPA”, liderul mișcarii unioniste va aduce in atenția opiniei publice teme de interes național: Unirea Basarabiei cu Romania, protejarea drepturilor romanilor din comunitațile…