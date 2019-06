Vrancea: Tânăr înjunghiat în faţa unui supermarket din Focşani Un tanar in varsta de 21 de ani a fost injunghiat in fata unui supermarket din Focsani de un barbat necunoscut care a fugit de la locul faptei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. 'Vineri seara, printr-un apel la 112, un barbat a sesizat Politia Municipiului Focsani cu privire la faptul ca un tanar ar fi fost injunghiat in picior de catre o persoana. Cu ocazia deplasarii la fata locului, politistii au identificat victima, un barbat in varsta de 21 de ani', a precizat IPJ Vrancea. Potrivit politiei, tanarul nu a dorit sa depuna plangere impotriva persoanei cu care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

