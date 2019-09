Vrancea: Şoferul microbuzului răsturnat pe DN24 se afla sub influenţa băuturilor alcoolice Soferul microbuzului de transport persoane care s-a rasturnat, miercuri seara, pe DN24, dupa ce a fost lovit de un autoturism se afla sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.



"Miercuri seara, pe DN 24, la km 2+800, un microbuz de transport persoane cu capacitatea 8+1 a fost lovit de conducatorul unui autoturism care nu a acordat prioritate de trecere la schimbarea directiei de mers spre stanga, in intersectia cu DJ 204 E. In urma accidentului, soferul microbuzului de transport persoane a fost testat cu aparatul alcool, rezultand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

