'In primele patru luni ale anului 2019, echipajele Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea au intervenit in 1.737 misiuni. In luna ianuarie, ISU Vrancea a intervenit in 208 misiuni, in luna februarie in 406 misiuni, 647 de interventii s-au efectuat in luna martie si 426 de interventii in aprilie. Cele mai multe interventii, respectiv 1.048 misiuni, au fost pentru acordarea primului ajutor calificat', a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, plutonier Cristina Parvu.

