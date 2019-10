Stiri pe aceeasi tema

- Agentul sef principal Alexandru Nicolae si agentul sef adjunct Enache Nicolae, luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, au reprezentat Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea la etapa finala a Campionatului de judo al Ministerului Afacerilor Interne.

- In primele 9 luni ale anului 2019, pirotehniștii SIAS au intervenit in 9 cazuri de amenințare cu amplasarea unor dispozitive explozive, insa nicio avertizare cu bomba nu a fost confirmata, informeaza IGPR. Echipele au verificat și 5 pachete și 3 mașini suspecte, alertele nefiind confirmate, potrivit…

- Cei doi traficanti de droguri prinsi de catre procurorii DIICOT in urma unor perchezitii au primit, marti, mandate de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, scrie Agerpres. Potrivit portalului instantelor de judecata, judecatorii de la Tribunalul Satu Mare au admis propunerile…

- Potrivit surse citate, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Satu Mare, impreuna cu procurori din cadrul DIICOT - BT Satu Mare, au efectuat 12 perchezitii domiciliare, pe raza municipiilor Satu Mare si Carei, fiind vizata o grupare specializata in trafic de droguri de…

- Cautarile detinutului de la Penitenciarul Focsani care a evadat in cursul zilei de vineri continua, in teren fiind mobilizati circa 190 de politisti si jandarmi, dar si un elicopter, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In aceasta dimineata au fost reluate cautarile pentru gasirea…

- Un barbat in varsta de 48 ani a fost retinut de politisti cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul IPJ Neamt dupa ce si-a batut sotia si a incalcat ordinul judecatoresc prin care i se interzicea sa se apropie de aceasta. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul sef adjunct Georgiana…

- Politistii din județul Dambovița au efectuat ieri perchezitii la domiciliile a doi barbați din comuna Baleni Sarbi, banuite de savarsirea infractiunii de camatarie, care ulterior au fost reținuți pentru 24 de ore. In urma descinderilor au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor mai multe inscrisuri,…

- USR considera ca Nicolae Moga nu este calificat pentru funcția de ministru de Interne și ca, in MAI, incompetența se rasfrange de sus in jos, de la ministru la subordonați, a transmis formatiunea, luni, dupa audierea prim-adjunctului STS in comisia de aparare din Camera Deputatilor. "Sub conducerea…