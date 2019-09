Peste o mie de grenade model german, din Primul Razboi Mondial, au fost descoperite marti la Cimpuri, de un grup de detectoristi de metale, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "In urma unui apel primit marti prin numarul unic de urgenta 112, echipa pirotehnica a ISU Vrancea a fost solicitata sa intervina in localitatea Campuri, deoarece un grup de detectoristi au descoperit mai multe grenade. Dupa asanarea terenului de catre specialistii pirotehnicieni, au fost identificate un numar de 1.087 de grenade ofensive model german, folosite in timpul Primului Razboi Mondial",…