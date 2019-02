Volumul arborilor taiati ilegal in padurile aflate sub jurisdictia Garzii Forestiere Focsani a scazut de la an la an, insa in anul 2018, in urma inventarierii unor suprafete fara paza, au fost identificate taieri ilegale de aproape 34.000 mc, potrivit inspectorului sef al institutiei, Ionica Cherciu. "Volumul arborilor arborilor taiati ilegal a scazut de la an la an. Daca in anul 2015 s-a inregistrat un volum de circa 4.700 mc, in 2016 circa 3.500 de mc, iar in 2017 aproximativ 3.100 de mc, in anul 2018 institutia noastra a constatat un volum de arbori taiati ilegal de 1.939 mc. Asta nu inseamna…