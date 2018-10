Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii care au terminat studiile in acest an au ocazia sa ia contact cu oferta de pe piața muncii din județ saptamana viitoare, cand Agentia Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca organizeaza bursa locurilor de munca pentru absolvenți. Pe de alta parte, este un bun prilej pentru angajatori sa-și…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea va organiza, in data de 19 octombrie, incepand cu ora 9.00, Bursa locurilor de munca pentru absolvenți la sediul Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor Valcea din Ramnicu Valcea, str. Calea ...

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba organizeaza in data de 19 octombrie 2018, Bursa locurilor de munca pentru absolventi. Actiunea se desfasoara in colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918”, in Sala de conferinte…

- Agentii economici care vor sa angajeze isi pot recruta personal la Bursa locurilor de munca pentru absolventi, organizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov. Bursa va avea loc in data de 19 octombrie 2018, de la ora 9.00, la Casa Armatei. Pentru absolventi,…

- Vrei sa te angajezi? AJOFM Arges organizeaza bursa locurilor de munca pentru absolventi. Vineri, 19 octombrie, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Argeș va organiza bursa locurilor de munca pentru absolvenți. Evenimentul incepe la ora 10.00 si va avea loc in Pitesti, la Casa Cartii.…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare anunța organizarea bursei locurilor de munca pentru absolvenți in data de 19 octombrie. Bursa locurilor de munca pentru absolvenți reprezinta o oportunitate pentru toate persoanele care solicita un loc de munca și care sunt interesate in a…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita in parteneriat cu Consiliul Judetean Dambovita, organizeaza la solicitarea pieței muncii, in Post-ul Bursa a locurilor de munca la Titu! agenții economici ofera 352 de locuri de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ANOFM: Peste 34.000 de locuri de munca vacante la nivel national, cele mai multe in Capitala si in judetele Prahova si AradPeste 34.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe in Capitala si in judetele Prahova si Arad, potrivit datelor furnizate de catre Agentia…