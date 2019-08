Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 47 de ani, din Maicanesti, a fost retinut de politisti dupa ce si-a violat fetita in varsta de sase ani si jumatate, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Maicanesti, a fost retinut, in cursul zilei de joi, pentru…

- "Un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Maicanesti, a fost retinut, in cursul zilei de joi, pentru 24 de ore, si urmeaza a fi prezentat instantei de judecata, vineri, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Acesta este cercetat in cadrul dosarului penal privind savarsirea infractiunii…

- Inspector principal Catalina Murariu, din cadrul Biroului de presa al IPJ Vrancea, a facut astazi precizari privind evenimentul sesizat prin apel 112, aparut in mass media. Conform Mediafax, o tanara a sunat la 112, pentru a reclama ca ar fi fost șicanata in trafic, iar operatoarea i-ar fi spus ca nu…

- Inspector principal Catalina Murariu, din cadrul Biroului de presa al IPJ Vrancea, a facut astazi precizari privind evenimentul sesizat prin apel 112, aparut in mass media. Conform Mediafax, o tanara a sunat la 112, pentru a reclama ca ar fi fost șicanata in trafic, iar operatoarea i-ar fi spus ca nu…

- Trei urși, dintre care doi par a fi inca pui și frați, pot fi vazuți aproape zilnic pe marginea drumului național DN 2D, la limita dintre județele Vrancea și Covasna. Urșii s-au invațat cu mașinile, cu zgomotele facute de acestea, dar și cu oamenii de la care așteapta ceva de mancare. O astfel de intalnire…

- Barbatul retinut joi, dupa ce a fost luat de acasa cu mascatii, a primit vineri mandat de arestare preventiva. El este banuit de savarṣirea mai multor infractiuni de furt, respectiv furturi din autoturisme, dar ṣi produse de pe rafturile statiilor peco. Mandatul de arestare a fost emis de magistratii…

- Doua cutremure au fost inregistrate astazi in Romania la interval de doar cateva ore. Primul a avut loc in județul Buzau, la ora 03:51:16 cu magnitudinea de 3 grade și s-a produs la o adancime de 126 de kilometri. Al doilea cutremur, cu maginitudine de 3.5 grade, s-a produs in județul Vrancea,…

- Un copil in varsta de 13 ani, din Tamboesti, a fost transportat in coma la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Focsani dupa ce s-a angajat intr-o traversare neregulamentara si a fost lovit de o masina care transporta paine, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.…