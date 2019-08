Vrancea: Peste 10.000 de persoane, aşteptate la Focşani Blues Festival Atractia principala a festivalului din acest an este trompetistul de origine cubaneza Arturo Sandoval, nume de referinta al latin jazzului international, care va concerta in zilele de vineri si sambata.



In cele trei zile de festival, pe scena vor urca unele dintre cele mai cunoscute nume ale industriei muzicale internationale. Astfel, pe "Scena Principala" de la Focsani Blues Festival, vor concerta, alaturi de Arturo Sandoval, Berti Barbera si Nicu Patoi, Los Mambo Jambo, Nightlosers, Horia Brenciu si HB Orchestra, Philipp Fankhauser, Kyla Brox, Julie Mayaya si Mission Cimbalom Marius… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

