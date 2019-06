Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit, in jurul orei 19:30, pentru stingerea unui incendiu, in localitatea Garoafa. Ajunse la fața locului, forțele de intervenție au localizat in cel mai scurt timp incendiul care se manifesta la un modul de tip familial. Din fericire,…

- Un barbat a ramas incarcerat, joi dupa amiaza, pe drumul european E85, la Golesti, in urma coliziunii dintre un autoturism de teren si un autobuz, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. Potrivit apelului la 112, printre calatorii din autobuz nu ar fi victime.…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din cartierul Unirea, oras Odobesti, a fost scos de pompieri in stare de inconstienta, marti, dintr-un canal aflat pe domeniul public in care acesta cazuse, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "Un echipaj din…

- Patru gospodarii si mai multe gradini din comuna Urechesti au fost inundate in urma unei ploi torentiale care a cazut in zona vineri dupa-amiaza, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit agerpres.ro.CITESTE SI: Dovedit științific: Planta-minune pentru creier.…

- O fanarie de 300 de metri patrati si 10 tone de furaje au ars marti seara la Andreiasu de Jos, ca urmare a unui trasnet care a cazut direct pe anexa gospodareasca, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Vrancea, citat de Agerpres.roPompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri…

- Doi copii si o femeie au fost raniti, luni, in urma unui accident produs la Golesti, pe DN2-E85, in care au fost implicate trei autoturisme, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "Detasamentul de Pompieri Focsani intervine cu o autospeciala de…