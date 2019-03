Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 450 de suporteri - 150 ai echipei Dinamo si 300 ai echipei Steaua - au fost condusi la sediul Politiei si al Jandarmeriei dupa incidentele petrecute la meciul de handbal masculin din semifinalele Cupei Romaniei la handbal masculin, desfasurat la Focsani, informeaza un comunicat al...

- Un scandal monstru a avut loc in aceasta dupa amiaza la partida din semifinalele Cupei Romaniei la handbal, dintre Steaua si Dinamo. Galeriile celor doua mari rivale au provocat un scandal in tribunele Salii Polivalente din Focsani, acolo unde are loc turneul Final Four al Cupei Romaniei, informeaza…

- Sala Polivalenta din Focșani a fost evacuata dupa ce suporterii echipei Steaua au intrat pe teren și s-au dus spre galeria celor de la Dinamo. In ciuda prezenței masive a jandarmilor, cele doua galerii s-au luat la bataie, așa ca a fost luata decizia de a fi amanata partida pana la evacuarea salii.…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a invins Steaua in deplasare, scor 25 24 14 12 , in etapa a 18 a a Ligii Nationale, iar acest succes, coroborat cu infrangerea CSM Bucuresti din restanta cu Dinamo, 20 28 6 16 , a urcat formatia de pe litoral de pe doi pe unu in clasament, HC Dobrogea…

- Dinamo s-a impus pe teren propriu, in sferturile Cupei Romaniei la handbal masculin, 25-24 (22-22 la sfarșitul timpului regulamentar) dupa un final dramatic. Dinamo completeaza careul de ași ai Cupei Romaniei, alaturi de Steaua, CSM Focșani și Politehnica Timișoara. Alb-roșii au inceput mai bine și…

- Dinamo va intalni, pe teren propriu, la 16 decembrie, echipa CSM Bucuresti, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin, s-a stabilit in urma tragerii la sorti de luni, informeaza News.ro.Citește și: Dupa SCANDALUL de la Cluj, Sorana Cirstea iși anunța RETRAGEREA din echipa…