- Peste 2,3 milioane de lei vor intra in conturile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj. Banii au fost alocati printr-o hotarare de Guvern de la sfarsitul lunii octombrie, din fondul de rezerva...

- Sub titlul „Educa-l, nu-l lovi! Stop violența!”, in cadrul centrelor de tip rezidențial destinate copiilor, aflate in structura Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Alba, se desfașoara activitați educativ-preventive in cadrul Campaniei „19 Zile de prevenire a abuzurilor…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, rezident al unui centru pentru persoane cu dizabilitati al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, a decedat in cursul zilei de...

- MAI RAU CA LA TELEORMAN…Un lucrator social din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, Daniel Chiru, a castigat procesul impotriva institutiei, care in luna mai i-a desfacut contractul de munca pe motive disciplinare. Daniel Chiru, unul din membrii PSD…

- Consiliul Judetean (CJ) Vrancea da asigurari ca plata salariilor aferente lunii august pentru angajatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea se va face saptamana viitoare, potrivit unei informari a institutiei. ‘Fondurile alocate la inceputul anului au acoperit…

- Fostul director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), Sorin Chirila, a contestat in instanța hotararea Consiliului Județean Alba prin care a fost schimbat din funcție pe motiv ca a indeplinit varsta legala de pensionare. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj a primit, de la inceputul anului si pana in prezent, sute de sesizari privind abuzuri comise asupra copiilor. Lidia Barsanu, psiholog in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia ...