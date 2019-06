Stiri pe aceeasi tema

- 'In primele patru luni ale anului 2019, echipajele Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea au intervenit in 1.737 misiuni. In luna ianuarie, ISU Vrancea a intervenit in 208 misiuni, in luna februarie in 406 misiuni, 647 de interventii s-au efectuat in luna martie si 426 de interventii…

- O familie din localitatea Todiresti a fost evacuata de pompieri, dupa ce casa in care locuia a fost inundata in urma precipitatiilor abundente inregistrate in zona. De asemenea, potrivit unei informari transmise de Institutia Prefectului Vaslui, in localitatea Huc s-a intervenit pentru…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Anghel Saligny” al judetului Vrancea iși deschide porțile pentru a primi vizita tuturor elevilor și preșcolarilor unitaților de invațamant din județ, in cadrul programului “Școala Altfel – Sa știi mai multe, sa fii mai bun!”. Inscrierile grupelor de elevi se…

- Doi copii si o femeie au fost raniti, luni, in urma unui accident produs la Golesti, pe DN2-E85, in care au fost implicate trei autoturisme, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "Detasamentul de Pompieri Focsani intervine cu o autospeciala de…

- Peste 100 de hectare de litiera de padure au ars in judetul Hunedoara, in ultimele trei zile, dupa ce fermierii au dat foc vegetatiei uscate de pe terenurile pe care le detin, iar focul necontrolat s-a extins si spre alte suprafete, potrivit datelor comunicate luni de Inspectoratul pentru Situatii de…

- Pompierii focsaneni intervin pentru stingerea unui incendiu la acoperisul unui bloc din municipiul Focsani, în imobilul care adaposteste sediul unei televiziuni locale, potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.

- Trei case din localitatea Ciuslea, comuna Garoafa, au luat foc, marti, în urma unui incendiu de vegetatie care s-a extins pe o suprafata de circa 10 hectare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.