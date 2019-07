Stiri pe aceeasi tema

- "A fost confirmata pesta porcina intr-o gospodarie din comuna Chiojdeni, aflata intr-un catun izolat, la marginea padurii. Dupa toate probabilitatile, cele trei animale s-au plimbat libere prin padure, in zona fiind focare de pesta la mistret si astfel s-a produs contaminarea. Un animal murise si…

- „Centrul local de combatere a bolilor Vrancea s-a intrunit astazi, sub conducerea prefectului județului, Ticu COSTANDACHE, pentru aprobarea planului de masuri stabilite pentru suspicionarea evoluției pestei porcine africane in exploatația nonprofesionala a lui Iosif Marian și Iosif Ionuț din satul Luncile,…

- Centrul Local pentru Combaterea Bolilor Prahova s-a reunit, miercuri, dupa confirmarea primului focar de pesta porcina, in zona de sud a judetului. Autoritatile au impus mai multe restrictii, in special in localitatile situate pe o raza de trei kilometri fata de gospodaria in care a fost gasit un porc…

- Suspiciune de pesta porcina africana in doua comune din Argeș. Este vorba despre comunele Maracineni și Dambovicioara. Echipe ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Argeș au fost astazi la fața locului pentru a preleva probe. Se așteapta confirmarea de la București.…

- Subprefectul județului Valcea, Aurora Gherghina, a convocat miercuri, astazi, o ședința extraordinara de lucru pe tema situației actuale a pestei porcine africane, potrivit unui comunicat al institutiei. Ședința a avut loc, ca urmare a adresei Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…

- Pesta porcina africana a fost confirmata la un mistret gasit mort, in urma cu mai bine de o saptamana, intr-o padure din comuna Golesti, a anuntat, joi, directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Valcea, Mihai Miclea, potrivit AGERPRES.El a precizat ca…

