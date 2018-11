Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au ramas incarcerate, pe DN 11A la iesire din Adjud spre Onesti, luni dupa-amiaza, in urma coliziunii dintre un tir si un autoturism, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In urma coliziunii dintre un tir si un autoturism, pe DN 11A la iesire din Adjud spre Onesti,…

- Un barbat a fost gasit decedat, vineri dimineata, in parcul central din municipiul Sfantu Gheorghe, iar altul a fost transportat la spital in stare de hipotermie, ambii fiind victimele temperaturilor scazute inregistrate in cursul noptii, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna.…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoutilitare si un tractor, pe DN2-E85 la intersectia cu localitatea Ruginesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In aceasta dimineata (marti-n.r.), pe DN 2, intersectie cu Ruginesti,…

- Un barbat in varsta de 65 de ani din Gugesti a fost calcat de tren, miercuri seara, in timp ce incerca sa traverseze linia de cale ferata in gara din localitate, potrivit Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Vrancea citat de Agerpres.roTrenul Inter Regio 1665, care circula pe relatia Bucuresti Iasi,…

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar o adolescenta de 16 ani a fost grav ranita, intr un accident de circulatie care a avut loc sambata pe un drum judetean care face legatura intre localitatile Hobita si Rau Barbat din depresiunea Hategului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Hunedoara citat…

- Bilanțul tragicului accident rutier de pe DN (E85) Focsani – Adjud, in zona localitatii Haret, judetul Vrancea, a ajuns la cinci morți. Din nefericire, in ciuda eforturilor facute de medici, baiețelul de 10 ani, care a suferit rani grave in urma impactului, a pierdut lupta la viața. Dupa ce au aflat…

- O tanara din Bacau a murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce autoturismul in care se afla a intrat in coliziune frontala cu un cal aflat pe carosabil, pe soseaua dintre Adjud si Onesti, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Potrivit sursei citate, calul era nesupravegheat…

- Un motociclist a murit intr un accident produs marti seara pe DJ 106, pe raza localitatii Nocrich, dupa ce a intrat in coliziune cu un microbuz de transport persoane, conform Agerpres.ro. Ca urmare a accidentului, traficul este blocat in zona pe ambele sensuri, a precizat Inspectoratul de Politie Judetean…