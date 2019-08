Stiri pe aceeasi tema

- Doi biciclisti, sot si sotie, au fost accidentati mortal, marti dimineata, la Nanesti, de un sofer care a incercat sa ii depaseasca, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Vrancea citat de Agerpres.roUn tanar, in varsta de 23 de ani, din comuna Campuri, in timp ce conducea un autoturism pe…

- Doi biciclisti, sot si sotie, au fost accidentati mortal, marti dimineata, la Nanesti, de un sofer care a incercat sa ii depaseasca, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Un tanar, in varsta de 23 de ani, din comuna Campuri, in timp ce conducea un autoturism pe DN 23, pe directia…

- Patru persoane au fost transportate la spital dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier, petrecut, duminica, pe raza comunei teleormanene Buzescu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman.In timp ce un barbat in varsta de 24 de ani, din Bucuresti, conducea un autoturism…

- Coliziunea dintre trenul Regio 4541, care circula pe relatia Deda - Targu Mures, si un autoturism inmatriculat in judetul Galati, soldata cu un mort si trei raniti grav, ar fi avut drept cauza neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata de catre conducatorul auto, a anuntat Inspectoratul de Politie…

- Trei tinere care se aflau luni intr-o statie de transport in comun din Medgidia au ajuns la spital dupa ce au fost lovite de un autoturism al carui sofer a pierdut controlul volanului, a informat Inspectoratul de...

- O autospeciala de la Politia Rutiera a fost tamponata, vineri, pe centura municipiului Focsani, de un autoturism condus de o soferita care nu a acordat prioritate la iesirea dintr-o benzinarie, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "O femeie care iesea…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a fost gasit decedat, in noaptea de miercuri spre joi, pe marginea unui drum public din comuna Ploscuteni, politistii stabilind ca acesta a fost victima unui accident rutier, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "In cursul…

- Polițiștii din Rupea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fara permis de conducere”, “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, “vatamare corporala din culpa” și “parasirea locului accidentului”, fața de un tanar…